Por Andalucía espera un plan de choque por la crisis de las mamografías que no sea "pedrea de millones a las privadas"

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, y la diputada Esperanza Gómez, este miércoles en rueda de prensa en el Parlamento. - Joaquin Corchero - Europa Press

Llama a Moreno "cobarde político" por no comparecer en el Parlamento

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha advertido este miércoles sobre el anuncio de que el Consejo de Gobierno aprobará en este jornada un plan de choque por la crisis de los resultados de las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama que su expectativa es que esta iniciativa no sea "una pedrea de millones a las clínicas privadas".

En rueda de prensa en el Parlamento, tras haber presentado en el Registro de la Cámara una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre este problema de forma conjunta con los grupos Socialista y Mixto-Adelante Andalucía, Nieto ha remarcado que ese plan de respuesta de la Junta "no vale nada si no se ha dado la cara" y "se han dado explicaciones sobre el número exacto de pacientes del SAS afectados".

Se ha preguntado sobre ese anunciado plan "cómo lo han dimensionado" y si "sabemos algo" en paralelo por los pacientes de los programas de cribado cáncer de colón y de cáncer de cuello de útero, para deducir entonces que ignorando el volumen de afectadas "esto no es serio, no está a la altura del problema que hay".

Convencida de que el problema creado sobre el control del cáncer de mama por la sanidad pública "no se tapa con anuncios, eventos", ha calificado de "cobarde político" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por el hecho de no comparecer voluntariamente en el Parlamento y ha expresado su deseo de que lo haga por cuanto los grupos plantean en su iniciativa de crear una comisión de investigación también reclaman un debate general sobre sanidad.

"Me parece que el presidente Moreno Bonilla debiera haber venido a dar la cara", ha proclamado la también dirigente de Izquierda Unida Andalucía, al tiempo que ha ironizado sobre la figura del presidente andaluz para señalar que en estos momentos "no es rey mago potencial, no es el escritor en ciernes" y le ha instado a que "hoy tiene que ejercer de presidente, con la verdad, con todos los datos que han estado ocultando a la ciudadanía".

Nieto, quien ha defendido que los grupos proponentes de la comisión de investigación "vamos a insistir en la modificación del orden del día" al argumentar la necesidad de que Moreno "venga a la Cámara a dar explicaciones porque es lo más grave que ha pasado en el SAS", por lo que ha insistido en la idea de que "ejerza de presidente de la Junta de Andalucía, no sea cobarde y no dé respuestas disparatadas".

Nieto ha sostenido que es "una mentira insoportable que la Junta de Andalucía siga manteniendo que no puede dar datos más precisos" y ha sostenido que la Consejería de Salud "sabe perfectamente cuantas personas participan en el programa", por lo que ha inferido que en caso contrario "tendrían que salir por la puerta el presidente, la consejera, la cúpula del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", para proclamar que "lo saben pero lo tienen que hacer público".

Preguntada por las informaciones que el problema de la comunicación de los resultados de las mamografías se remontan al periodo de gestión socialista, Nieto ha replicado que "ya está bien de hacer arqueología para defender lo indefendible" mientras ha blandido el argumento de que "la responsabilidad es inequívoca" por parte del Gobierno andaluz.

La portavoz de Por Andalucía ha asegurado en este sentido que "he oído hablar del protocolo, pero no lo he encontrado, el dinero en cada cribado, en páginas oficiales no van a encontrar ni el dinero ni la distribución por provincias", antes de advertir sobre el argumento de Moreno de que no se informó de los resultados para no crear ansiedad entre las pacientes que "es ilegal negarle a un paciente la información sobre su estado de salud" por las exigencias que dimanan de la normativa autonómica y estatal.

Así como ha recordado que el Gobierno andaluz maneja un informe desde 2023 alertándole del incremento de la mortalidad del cáncer de mama y que el actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, fue "el primer consejero de Salud que se sentó con las mujeres que les dijeron que había retrasos insoportables" en el programa.