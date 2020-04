Andalucía estudiará un "bono" autonómico para los andaluces que hagan turismo en la región

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado este domingo que Andalucía estudiará poner en marcha "bono" autonómico para los andaluces que hagan turismo en la comunidad autónoma.

En una entrevista en la SER, recogida por Europa Press, Juan Marín ha resaltado la "fantástica iniciativa" del Gobierno de Italia para establecer un bono para las vacaciones y ha precisado que "hemos trasladado al Gobierno" la iniciativa que "en este caso sería una desgravación en la renta de todos aquellos andaluces, españoles, que se quedaran en territorio nacional para pasar sus vacaciones".

Así, el vicepresidente de la Junta ha matizado que "no es un desembolso inmediato, sino una inversión" que en el año 2021 "quedaría desgravada en las declaraciones de la renta". "En estos momentos supondría la movilización de miles de millones de euros en el país para el sector turístico que luego se recuperaría vía consumo", ha detallado Marín.

El consejero de Turismo ha indicado que "es una medida que nos ha parecido extraordinaria por parte del Gobierno italiano" y ha insistido en que si el Gobierno de España "no atiende a esta petición", la Junta "se plantearía poner en marcha un bono que pueda permitir que los andaluces decidan pasar sus vacaciones en Andalucía tengan algún tipo de contraprestación". Así lo ha adelantado Marín en una entrevista en ABC este domingo, donde ha destacado que la Junta "no tiene competencias a nivel nacional, pero sí estudia bonificar con un incentivo el coste de sus vacaciones".

En definitiva, ha calificado a esta propuesta como "sensata y razonable" y la ha comparado con "muchas otras veces en las que, por ejemplo, al comprar un coche se ha hecho un descuento con bonificaciones o desgravando de la renta". "Sería una alternativa muy interesante para que el Gobierno la tuviera en cuenta, nosotros no tenemos competencias en materia fiscal como el País Vasco pero si las tuviéramos no le pediríamos nada al Gobierno y lo haríamos nosotros directamente", ha concluido.

CALENDARIO PARA EL TURISMO

Por otra parte, Marín ha lamentado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirme que "el turismo no podrá volver hasta 2021" porque, a juicio del vicepresidente de la Junta, "bastante sensación de inseguridad se tiene ya" y con ello "se crea una alarma innecesaria en el sector turístico y hotelero". Así, ha reclamado que "igual que hay un calendario para la salida de los niños, el Gobierno debería tener un calendario para la recuperación de la actividad turística".

"Estoy intentando lanzar un mensaje de tranquilidad", ha reconocido el consejero de Turismo, a la vez que ha confiado en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no quiera mantener cafeterías y hoteles cerrados hasta 2021" y ha subrayado que espera que "desmienta" las declaraciones de Díaz y "lance un mensaje de tranquilidad al sector".

Respecto al verano de 2020, ha añadido que "si las condiciones lo permiten tendremos un verano con cierta normalidad salvo que los expertos recomienden otra cosa" y ha criticado que "se lanzan estos mensajes como si fuera fácil de encajar por parte de quienes tienen una empresa y les dicen que no podrán trabajar hasta el año que viene".

Por último, ha remarcado que el sector está "deseando trabajar" y ha resaltado que el modelo turístico "va a cambiar". "Me he reunido con empresarios y sindicatos para abordar un plan de choque para el sector, lo hemos analizado, hemos recibido propuestas incluso más interesantes que las del gobierno, hemos modificado algunas cuestiones", ha detallado, a la vez que ha insistido en "no salir y decir lo que va a suceder sin antes consultar".