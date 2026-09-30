Por Andalucía exige al Gobierno andaluz que recupere las cocinas en los colegios públicos de Córdoba

Archivo - La parlamentaria andaluza por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ante un colegio púlblico en la capital cordobesa. - POR ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha exigido este miércoles al Gobierno andaluz del PP "que recupere las cocinas en los colegios públicos de Córdoba" capital, "de la provincia y del conjunto de Andalucía, ante las continuas denuncias que las familias están trasladando sobre el funcionamiento y la calidad de los comedores escolares".

En este sentido y a través de una nota, Rodríguez ha señalado que "el vídeo difundido por Codapa, en el que se muestra una bandeja de pisto preparada para 15 niños y niñas y en la que apenas queda verdura después de pasar por un colador, vuelve a poner delante de nuestros ojos un problema que las familias llevan tiempo denunciando".

"Lo que estamos viendo no puede normalizarse. No estamos hablando de cualquier servicio, estamos hablando de la comida que reciben nuestros niños y niñas en los colegios y cuando las familias nos trasladan que la calidad y la cantidad no son las que deberían, la Junta no puede limitarse a mirar hacia otro lado", ha señalado la parlamentaria.

Para Por Andalucía, lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa "las consecuencias de un modelo de comedor en el que la prestación del servicio se encuentra externalizada". Rodríguez ha señalado que "cuando un servicio público esencial se gestiona atendiendo a criterios de contratación y rentabilidad, existe el riesgo de que el beneficio termine situándose por delante de las necesidades del alumnado".

"Nuestros niños y niñas tienen derecho a una alimentación saludable y de calidad, y ese derecho no puede depender de cuánto se pueda ahorrar una empresa en cada plato. Lo que necesitamos es que la Junta vuelva a asumir la responsabilidad sobre este servicio y que la comida que llega a los colegios cumpla con las condiciones que merecen nuestros hijos e hijas", ha defendido Rodríguez.

La parlamentaria ha reclamado que "la recuperación de las cocinas vaya acompañada de productos de cercanía y de calidad, favoreciendo además el consumo de productos del entorno y una alimentación elaborada en los propios centros".

Rodríguez ha advertido además que "la respuesta de la Junta no puede limitarse a abrir expedientes a las empresas cuando se producen problemas en el servicio. No queremos que cada vez que aparece una denuncia se abra un expediente y después todo siga igual. Hay que ir al origen del problema y cambiar un modelo que no está dando las garantías que necesitan las familias", ha subrayado.

En consecuencia, Por Andalucía volvará a exigir al Gobierno andaluz del PP "que revierta el actual modelo de subcontratación y recupere las cocinas de los colegios públicos, como una apuesta por la calidad del servicio, la alimentación saludable y los derechos del alumnado. Vamos a seguir exigiendo que nuestros colegios tengan cocinas, productos de cercanía y comida de calidad. Porque la alimentación de nuestros niños y niñas no puede ser un negocio más".