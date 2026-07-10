Por Andalucía exige soluciones al "colapso" del consultorio de Monachil (Granada)

El diputado andaluz de Por Andalucía, Rafa Sánchez Rufo, ha visitado el consultorio médico de Monachil. - POR ANDALUCÍA

GRANADA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado andaluz de Por Andalucía Rafa Sánchez Rufo ha reclamado "soluciones" al "colapso" del consultorio médico de Monachil (Granada) y la "inestabilidad continuada en la plantilla", al tiempo que ha anunciado una "ofensiva parlamentaria" en esta materia.

Según ha relatado, el origen de la actual situación se remonta a 2024, cuando se produjo la jubilación del médico que había prestado servicio en el consultorio durante toda la vida.

Desde entonces, "la situación se ha vuelto insostenible" y el centro "ha encadenado múltiples semanas, e incluso períodos de casi un mes completo, sin contar con la presencia de un facultativo".

El municipio cuenta con una población bastante envejecida y con múltiples patologías crónicas que requieren un seguimiento médico regular, por lo que la reclaman un médico de lunes a viernes como había antes.

Actualmente, la plaza está siendo cubierta, pero la formación ha confirmado que el médico asignado abandonará su puesto el próximo mes de septiembre.

Por su parte la concejala de IU Monachil, María Ascensión González, ha subrayado que esta "negligencia institucional genera un efecto dominó inasumible, ya que la falta de facultativo se traduce en "cargar a la enfermera, cargar a la farmacia y, sobre todo, un problema para el Ayuntamiento".

El consultorio de Monachil depende organizativa y sanitariamente del centro de salud del municipio vecino de La Zubia, pero los usuarios carecen de una conexión directa mediante transporte público.

Esto provoca que cualquier paciente que necesite atención en el centro de referencia y no disponga de vehículo propio, se vea forzado a desplazarse primero hasta la capital granadina para, desde allí, tomar otro autobús de vuelta hacia La Zubia.

Rafa Sánchez Rufo ha garantizado que el grupo parlamentario de Por Andalucía exigirá en el Parlamento explicaciones a la Consejería de Sanidad y reclamará cobertura "fija, digna e ininterrumpida de la plaza médica en Monachil antes de que se haga efectiva la vacante de septiembre".