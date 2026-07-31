Andalucía expresa "máxima preocupación" por la situación en Ceuta y pide al Gobierno que "reaccione"

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado este viernes la "máxima preocupación" por la situación que se ha generado en Ceuta con la llegada masiva de migrantes y ha pedido al Gobierno central que "reaccione" y atienda a las peticiones de "emergencia" que le está haciendo la ciudad autónoma.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz ha señalado que es preocupante lo que está pasando en Ceuta, ya que se han traspasado "todos los límites, en un fiel reflejo de que la política migratoria" del Gobierno de Pedro Sánchez es un "caos y un desastre".

"No se puede jugar a la demagogia permanentemente en materia de inmigración", según Antonio Sanz, para quien hay "falta de planificación y de coordinación" y el "responsable" es el Gobierno de Pedro Sánchez, "que lamentablemente juega siempre a la improvisación y no ha sabido reaccionar a la petición de emergencia nacional que ha pedido de la ciudad de Ceuta".

Ha agregado que es "imprescindible que se tomen medidas que eviten este tipo de situaciones, incluyendo una reforma de la Ley de extranjería que, evidentemente, ha demostrado que tiene fallos importantes".

"Exigimos al Gobierno de España que reaccione y que apoye a la ciudad de Ceuta en sus peticiones y que, desde luego, abandone la demagogia y la falta de planificación que en materia de inmigración ha demostrado tener", ha agregado Sanz.