Andalucía expresa "solidaridad" a Ceuta ante llegada de migrantes y aboga por solucionar "el problema en origen"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha mostrado este jueves su preocupación por la situación que se vive en Ceuta con la llegada masiva de migrantes y ha abogado por solucionar el "problema en origen".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha considerado que la llegada masiva de migrantes a Ceuta es consecuencia de esa sentencia que no permite o que impide "las devoluciones en caliente si no han llegado por la frontera".

"Habrá que cambiar la ley, habrá que ir al origen del tema", ha considerado España, quien ha expresado que quizá este sea el momento de llevar a cabo esta reforma necesaria por parte de un Gobierno central "que tanto utiliza los decretos".

"Al final, son vidas que se están perdiendo", según ha indicado España, quien ha indicado que Andalucía siempre ha sido "solidaria" y habrá que ver "qué ocurre en los próximos días" con esta situación.

Respecto a las diferencias entre PP-A y Vox, socios en la Junta, sobre el tema de la inmigración, ha señalado que son dos partidos diferentes y, en algunas cuestiones, no están "absolutamente de acuerdo, pero también somos un único gobierno con una sola voz y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir actuando como lo hemos hecho hasta ahora".