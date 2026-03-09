Andalucía gestiona 524.311 prestaciones en febrero y reduce en once días la espera en dependencia hasta situarla en 477

Andalucía reduce el tiempo de espera en dependencia en once días en febrero con respecto al mes anterior y sitúa el plazo medio en 477 días. - EUORPA PRESS

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha señalado este lunes que, a 28 de febrero de 2026, la comunidad cuenta con 338.796 beneficiarios de la dependencia y 524.311 prestaciones. El pasado mes de febrero, se han introducido 4.505 nuevos beneficiarios en el sistema y el tiempo de espera ha bajado a los 477 días frente a los 488 del mes anterior. "Es decir, once días menos, lo que afianza que Andalucía tiene el tiempo de espera más bajo de los últimos quince años".

Así lo han destacado fuentes de la Consejería de Inclusión Social a Europa Press una vez publicados los datos por parte del Gobierno central. Desde la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), ha valorado, sin embargo, estos datos llamando la atención sobre el hecho de que "Andalucía se sitúa actualmente como la segunda comunidad autónoma con mayor lista de espera del país, sólo por detrás de Cataluña (81.063 personas) y por delante de la Comunidad Valenciana (30.513 personas)". La FOAM ha advertido de que "esta situación refleja las graves dificultades estructurales del sistema para absorber el crecimiento de la demanda".

Uno de los aspectos "más preocupantes" del sistema sigue siendo, para la Federación, el número de personas que fallecen antes de recibir la atención a la que tienen derecho. Sólo en febrero de 2026, 652 personas fallecieron en Andalucía "mientras esperaban una valoración o una prestación del sistema de dependencia". De ellas, 437 murieron sin haber sido valoradas; y 215 fallecieron teniendo reconocido su grado de dependencia pero sin haber recibido aún la prestación.

Por contra, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado recientemente en el Parlamento andaluz que el sistema de la dependencia ha incrementado un 60% el número de beneficiarios y un 88% las prestaciones desde 2018, unos datos que, según ha señalado, "demuestran que la gestión da resultados" tras la reforma del modelo impulsada por el Gobierno andaluz.

López recordaba que el actual Ejecutivo autonómico decidió en 2024 cambiar el modelo de gestión de la dependencia en Andalucía porque "no funcionaba". A este respecto, indicaba que el propio Gobierno socialista en la Junta reconoció ya en 2015 que el sistema era "farragoso y poco eficaz". "Era más cómodo dejarlo como estaba, pero estoy convencida de que quien asume una responsabilidad tiene el deber de mejorar lo que no funciona", afirmó.

Entre las principales reformas introducidas, la consejera explicaba que el sistema ha pasado de operar con cinco aplicativos informáticos no conectados entre sí, que generaban inseguridad en la tramitación, a un único aplicativo que se está implantando actualmente y que permite la trazabilidad completa de los expedientes durante todo el procedimiento.

Además, con el Decreto de Simplificación Administrativa se han agilizado los trámites, reduciendo las visitas necesarias para la valoración de dos a una, por lo que, como resaltaba, "el modelo actual se resume en una persona, un expediente, una visita y una resolución".

La titular de Inclusión Social aclaraba que el sistema "no es infalible", especialmente teniendo en cuenta que Andalucía gestiona el mayor sistema de dependencia de España. Como ejemplo de su dimensión, ha indicado que el presupuesto andaluz destinado a dependencia supera al presupuesto total de comunidades como La Rioja, y que el 50% del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del país se gestiona en Andalucía.

No obstante, recalcó que el nuevo modelo "es más ágil, evita errores y los datos nos demuestran que la gestión da resultados". Así, subrayó que el número de beneficiarios del sistema de la dependencia andaluz ha crecido un 60% desde diciembre de 2018 a enero de 2026, hasta alcanzar los 340.135, mientras que las prestaciones han aumentado un 88% en el mismo periodo, superando por primera vez el medio millón, con 526.040 prestaciones reconocidas.

En relación con los tiempos de espera, López señalaba que se sitúan actualmente en 488 días, la cifra más baja de los últimos 15 años. "Es verdad que hay que seguir reduciéndolos, pero veníamos de 1.275 días de espera, es decir, tres años y medio. Hemos logrado recortar los tiempos en más de dos años", apuntaba.