Por Andalucía insta a la Junta a crear dos museos y una asignatura en Primaria y Secundaria sobre memoria democrática

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, en una jornada sobre memoria democrática en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo de junio de 2025). - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha registrado una moción en la Cámara autonómica con la que, entre otras cuestiones, quiere instar a la Junta a crear "al menos dos Museos de la Memoria Democrática en Andalucía, concebidos como espacios públicos de investigación, divulgación y reconocimiento de las víctimas de la represión franquista y de la lucha por las libertades democráticas", así como a implementar "en el próximo curso escolar una asignatura específica, como mínimo, en Primaria y Secundaria (...), dedicada a la enseñanza de los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria democrática".

Son dos de las reclamaciones incluidas en esta moción relativa a la memoria histórica y democrática de Andalucía, consultada por Europa Press, que es consecuencia de una interpelación del grupo Por Andalucía dirigida al Gobierno andaluz.

De esta manera, la primera de la treintena de reivindicaciones de esta moción consiste en pedir al Gobierno andaluz que impulse "la creación de, al menos, dos Museos de la Memoria Democrática en Andalucía", estableciendo "uno en Andalucía oriental, centrado en los hechos represivos documentados en Málaga, Almería, Granada y Jaén, y otro en Andalucía occidental, orientado a la memoria de la represión en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla".

La propuesta de Por Andalucía plantea que ambos museos sean "diseñados en colaboración con universidades, entidades memorialistas y equipos investigadores, garantizando la preservación de archivos, testimonios orales, materiales pedagógicos y actividades formativas permanentes".

Además, con esta moción, el grupo Por Andalucía pide que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno "a recuperar la denominación de la Dirección General de Memoria Democrática, revirtiendo la sustitución por el denominado Comisionado para la Concordia", para "visibilizar que Andalucía cuente con una estructura administrativa clara, específica y comprometida con la defensa de los valores democráticos y con la protección del legado de quienes sufrieron la represión".

GARCÍA CAPARRÓS COMO "VÍCTIMA DEL TERRORISMO"

Otras reclamaciones que la iniciativa dirige al Parlamento para que, a su vez, éste lo traslade al Gobierno andaluz, son que la Junta convierta "en política pública" las exhumaciones de las fosas comunes del territorio andaluz, "así como la identificación de los restos y la búsqueda de familiares", y, por otro lado, que promueva "la consideración de Manuel José García Caparros, hijo predilecto de Andalucía, como víctima del terrorismo, una vez que no hay dudas sobre su asesinato por parte de la Policía Armada, tal y como ha llegado a asumir el presidente de la Junta de Andalucía", apostilla el texto de la moción.

Además, Por Andalucía quiere que el Gobierno andaluz revise y revierta "el nombramiento de Francisco Javier Arroyo Navarro como vocal del Consejo de Memoria Democrática, dado que su etapa al frente del Comisionado para la Concordia no dejó resultados públicos, iniciativas significativas ni avances conocidos en materia de memoria democrática", así como que acometa "el cumplimiento real y efectivo del artículo 7 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía relativo al Mapa de Localización de Restos, asegurando su actualización periódica, transparente y accesible en soporte digital y analógico".

La moción también propone que desde el Parlamento se inste a la Junta a elaborar "un censo público de víctimas de la guerra civil, la represión franquista y la dictadura", y a "establecer que la conmemoración en los centros educativos del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, sin modificar en ningún caso la fecha oficial fijada por ley, se celebre el 14 de abril, al ser esta una fecha plenamente integrada en el calendario académico y que permite desarrollar actividades pedagógicas dignas, rigurosas y participativas".

Otras reclamaciones que se dirigen a la Junta desde esta moción son las de que implemente "todas las actuaciones que sean necesarias para eliminar de una vez todos los elementos contrarios a la memoria democrática"; que aplique de manera "efectiva" el régimen sancionador previsto en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y que cree, "sin más dilaciones ni excusas, de manera efectiva, el Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía" previsto en la ley autonómica, "como servicio administrativo con gestión diferenciada dedicado al estudio, investigación, preservación, divulgación y coordinación de las políticas de memoria democrática" en la comunidad autónoma.

ACTO INSTITUCIONAL EN RECUERDO DE LA 'DESBANDÁ'

Igualmente, la moción de Por Andalucía propone que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a que solicite al de España "que promueva, en coordinación con los gobiernos de Alemania e Italia", la realización de "un acto institucional de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas de la masacre de la carretera Málaga-Almería, conocida como la Desbandá, así como de los bombardeos producidos en mayo de 1937 en Almería".

La iniciativa del grupo de izquierda dedica también un apartado de sus reivindicaciones al "robo de bebés durante el franquismo", para plantear a la Junta desde el Parlamento, entre otras cuestiones, "la creación de un programa andaluz específico de búsqueda, identificación y apoyo a las víctimas", y de "un registro andaluz de posibles casos de sustracción de menores", así como la "puesta en marcha de campañas institucionales de información y sensibilización que permitan a posibles víctimas y familiares conocer sus derechos y acceder a vías de búsqueda".

LUGARES DE MEMORIA

Además, Por Andalucía quiere con esta moción que el Parlamento inste a la Junta a "declarar como lugares de memoria todos los campos de concentración franquistas y batallones de trabajadores de Andalucía", y en concreto enumera 59 distribuidos entre las ocho provincias.

Que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a "reconocer como lugares de memoria aquellas ubicaciones andaluzas donde se produjeron episodios de represión cultural, con la quema de libros conocida como 'bibliocausto' franquista", es otra de las reivindicaciones de la moción, al igual que la de la puesta en marcha de "un programa estable de reconocimiento público a las víctimas andaluzas deportadas a los campos de concentración y exterminio del nazismo".

Otras propuestas del grupo Por Andalucía incluidas en esta iniciativa son que la Junta impulse "un programa integral de investigación, documentación y restitución del expolio material, patrimonial, artístico, documental y económico perpetrado por el franquismo en Andalucía", y que "reclame formalmente al Gobierno de España la devolución a Andalucía de todos aquellos bienes, archivos, documentos, inmuebles o patrimonio cultural incautado en territorio andaluz, pero actualmente bajo custodia u ocupación del Estado o sus organismos dependientes, para su regreso a sus territorios, instituciones o titulares de origen".

Asimismo, Por Andalucía quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "desarrollar un programa integral de verdad, justicia y reparación respecto al uso masivo de trabajos forzosos durante el franquismo en Andalucía", y a "equiparar, de manera inmediata, el régimen de ayudas, indemnizaciones y reconocimientos que la Junta de Andalucía concede a las víctimas del terrorismo a las víctimas del franquismo y sus familiares".

Finalmente, otras solicitudes de Por Andalucía dirigidas a la Junta son las de "desarrollar un programa andaluz de reconocimiento y reparación a minorías represaliadas por el franquismo", y "crear un banco de ADN por cada provincia", hasta "concluir por completo la identificación y las exhumaciones de todas las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista".