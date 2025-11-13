Andalucía invierte más de 46 millones de euros en el presupuesto de 2026 para la conservación del patrimonio cultural

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, en el pleno del Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha indicado este jueves que invertirán más de 46 millones de euros en el presupuesto de 2026 para la conservación del patrimonio cultural en respuesta a la advertencia de Vox de que "nuestro patrimonio no se está perdiendo por desconocido, sino por desatendido".

Así lo ha indicado la consejera en el pleno del Parlamento Andaluz en respuesta a la pregunta oral formulada por la diputada Montserrat Cervantes del grupo parlamentario Vox sobre la protección de patrimonio cultural en Andalucía.

Al hilo, Cervantes ha preguntado a la consejera por las actuaciones previstas en la comunidad relacionadas con patrimonio cultural. Del Pozo ha resaltado que la inversión asciende a más de 46 millones de euros en el presupuesto de 2026 en esta materia y que "priorizan los bienes de titularidad autonómica".

En este sentido, Del Pozo ha resaltado que la Junta actuará en lugares como: Castillo de Vélez Blanco, Medina Sahara, Monasterio de San Isidoro del Campo, Baelo Claudia, Teatro Romano de Cádiz, Sinagoga y Baños Árabes de Córdoba, los Castillos de Jaén, la Ciudad Romana de Antequera, el Conjunto Arqueológico de Cástulo, entre otros.

Para Vox la protección del patrimonio andaluz "no está a la altura de su importancia". Además, la diputada ha recriminado a la titular de Cultura que el problema es "el paso del tiempo sin intervención a tiempo".

En este sentido, Del Pozo ha explicado que "la protección del patrimonio cultural no tiene nada que ver con la conservación, son dos conceptos diferentes" y que el Gobierno andaluz ha invertido más de 72 millones de euros desde 2019 en la conservación patrimonial.

Por último, la consejera ha detallado que la Junta ha inscrito un total de 11.434 bienes en el catálogo para protegerlos, 1.089 de ellos con la máxima categoría de bien de interés cultural.