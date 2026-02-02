El Hospital Macarena de Sevilla eleva el nivel de certificación de calidad de Cardiología, Maxilofacial y Nefrología

Foto de familia de profesionales de Cardiología, Maxilofacial y Nefrología con la certificación de calidad acreditada por ACSA. - HUVM

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha recibido de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) las nuevas certificaciones que elevan la calificación de tres de sus áreas: Cardiología, Maxilofacial y Nefrología.

En estos servicios se ha incrementado el nivel de sus certificaciones, de modo que han pasado a los niveles 'Optimo', en el primer y segundo caso, y 'Excelente', el escalón más elevado, en el tercero, según informa el centro hospitalario en una nota de prensa.

Este sistema de acreditación, que diagrama, evalúa y certifica la ACSA, supone un sello que valora en tres niveles ('Avanzado', 'Óptimo' y 'Excelente') aspectos tan trascendentales como la profesionalidad y el compromiso asistencial con pacientes y que mide el tesón respecto a la mejora continua de las instituciones sanitarias.

Así, este reconocimiento supone la culminación de un proceso de evaluación exhaustivo, que valora de manera objetiva y exigente la actividad de las unidades clínicas en múltiples dimensiones: atención al paciente, calidad y seguridad asistencial, eficiencia económica, participación en proyectos de investigación, comunicación y continuidad asistencial, entre otros aspectos.

Con este reconocimiento, el Hospital Macarena consolida su compromiso con la cultura de la calidad y con la certificación como herramienta de análisis interno y mejora continua. A día de hoy dispone de 30 servicios certificados en diferentes niveles por la ACSA, el 75% de sus especialidades.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad de evaluación y certificación que pertenece a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias e integrada en la Fundación Progreso y Salud.

Su actividad de certificación se dirige a los centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, a las competencias de los profesionales sanitarios y a la formación continuada, según el modelo de certificación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo una cultura de la mejora continua. Los estándares de la ACSA para la certificación de centros y unidades están reconocidos por organismos de acreditación internacional.