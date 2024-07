Andalucía lamenta la "brocha gorda" del Gobierno y Vox con menores migrantes y exige que "dejen de negar la realidad"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, visita un centro específico de atención a menores migrantes no acompañados.

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha lamentado la "brocha gorda" del Gobierno central y Vox en relación a los menores migrantes y criticado que se utilice como "campaña política de unos contra otros".

Así se ha manifestado la consejera andaluza este viernes en Huelva, en el marco de una visita a un centro específico de atención a menores migrantes no acompañados, donde, según ha detallado, "el 58% de las plazas están ocupadas por niños que han llegado camuflados como adultos y no cuentan con financiación estatal". "Queremos atenderlos, que se queden en Huelva y tengan una oportunidad de vida, pero necesitamos recursos porque lo estamos financiando a pulmón", ha resaltado.

Loles López se ha referido durante su intervención ante los medios a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada esta semana, donde Andalucía ha ratificado que asumirá según lo previsto 30 menores migrantes merced a lo establecido en el Plan de Respuesta ante crisis migratoria de Canarias.

"Somos una tierra solidaria y humanitaria. Esto va de personas, no de números y reproches políticos", ha aseverado, apuntando que estos días "han llegado pateras a nuestras costas unos 140 migrantes, entre ellos 14 niños, que también están siendo atendidos, ya que es nuestra obligación".

Así, la titular de Inclusión Social ha criticado los "discursos extremistas" que "no se adaptan a la realidad", al tiempo que ha afeado la gestión del Gobierno en política migratoria al "trasladar menores migrantes por la puerta de atrás camuflados bajo la mayoría de edad" y ha exigido "más recursos" para poder atenderlos y que "dejen de negar la realidad" y "ejerzan sus competencias implicando a la Unión Europea y declarando la emergencia migratoria". "El reparto no puede ser la única política, no soluciona el problema", ha apostillado.

Por último, la consejera andaluza ha pedido "responsabilidad política y sentido común" para abordar la migración "entre todos" con "solidaridad y humanidad".