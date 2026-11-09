Andalucía lamenta que el Gobierno "imponga" una norma para centros de datos con las condiciones "más altas del mundo"

Archivo - El consejero de Inteligencia Artificial, José Antonio Nieto, visita las obras del centro de datos de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha lamentado este lunes que el Gobierno de España "imponga" un Decreto para regular la apertura de centros de datos en España con unas condiciones que son "las más altas del mundo". "Han puesto el listo más alto que la propia Europa". Así se ha manifestado Nieto en una atención a medios en Sevilla en la que ha vuelto a recordar que son actualmente los 20 proyectos de centros de datos en Andalucía que permanecen "bloqueados", con una inversión prevista de alrededor de 10.000 millones de euros.

La apertura de nuevos centros de datos, ha reflexionado el consejero, "no puede ser la ley de la selva" pero tampoco la norma debe "de facto, impedir que tengamos soberanía energética y centros de datos propios". En este punto, ha calificado la decisión del Gobierno de "una mala decisión, una más" que "impone otro problema" a la comunidad autónoma ya que con el Decreto aprobado por Transición Ecológica "en Andalucía no puede haber más centros de datos".

"Nos preocupa profundamente el Decreto porque las condiciones son las más altas del mundo", ignorando, en palabras de José Antonio Nieto, la realidad climática de Andalucía e imponiendo estándares de consumo y eficiencia energética "absurdos". "Directamente, se está diciendo que Andalucía se olvide de la soberanía digital y que crucemos los dedos para que los datos no se usen mal".

Por su parte, el Gobierno ha advertido de que una entrada "abrupta" de centros de datos en el sistema eléctrico tendría "consecuencias indeseadas" sobre los precios de la electricidad y sobre las emisiones de CO2 asociadas al 'mix' de producción de energía eléctrica.

En concreto, en la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido remitida al Consejo de Estado para la recabación de su dictamen tras la fase de audiencias públicas, se estima que la entrada de 10 gigavatios (GW) de potencia instalada de centros de datos en 2030 supondría, en comparación con la entrada de 1 GW, "un aumento del funcionamiento de los ciclos combinados (+107%), del coste variable total de generación (+200%) y de las emisiones de CO2 (+65%)".

El informe, elaborado por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Economía, Comercio y Empresa y para la Transformación Digital y de la Función Pública, destaca que, como consecuencia del perfil de carga asociado a esta tipología de consumo, se necesitará inevitablemente, en ausencia de un marco regulatorio que lo corrija, un mayor respaldo del funcionamiento de los ciclos combinados en los momentos de menor disponibilidad del recurso primario de origen renovable.

De esta manera, ese incremento de las horas de funcionamiento de los ciclos combinados traería consigo un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y un incremento de los precios de la electricidad, ya que estos internalizarían el precio del gas natural y de los derechos de emisión necesarios para el funcionamiento de los grupos térmicos de generación convencional.

Por ello, alerta de que estos resultados "evidencian los efectos adversos derivados de un despliegue descontrolado" de los centros de datos en el ámbito nacional como el que se produciría de no implementar un marco regulatorio dedicado a esta situación.

Así, el Ejecutivo considera que este incremento estimado del coste variable total de generación "repercutiría negativamente en el conjunto de los consumidores y el aumento de las emisiones podría comprometer los objetivos climáticos y de descarbonización del Reino de España".