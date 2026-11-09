La Junta celebra una jornada técnica con jóvenes agricultores de Cádiz para informar sobre ayudas para sus proyectos

La delegada de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, en una jornada técnica sobre ayudas con jóvenes agricultores. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes agricultores y ganaderos de la provincia de Cádiz han recibido este lunes información sobre ayudas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para el establecimiento de sus proyectos en explotaciones agrarias, en una jornada técnica con representantes de organizaciones agrarias y entidades habilitadas del sector.

En este encuentro han estado presentes la delegada de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Francisco Moreno, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Silvia Rodríguez, y la jefa del Servicio de Promoción Rural de esta Delegación Territorial, María Peña Mora.

Según ha recogido la Junta en una nota, Colombo ha destacado en esta jornada técnica "el empuje" de los jóvenes agricultores y ganaderos de la provincia y la importancia del relevo generacional, que es "un verdadero reto".

"El futuro está en vuestras manos y queremos colaborar con vosotros y acompañaros, facilitándoos las herramientas para poder seguir", ha aseverado, valorando su "valentía". Asimismo, ha incidido en la capacidad para aunar tradición e innovación, en el emprendimiento en el campo y en la actividad empresarial agroganadera en Cádiz.

La delegada ha agradecido también la colaboración de las organizaciones agrarias y entidades habilitadas y la difusión de este tipo de herramientas de la Consejería de Agricultura, al servicio de los profesionales de un sector estratégico para la provincia.

A través de esta jornada técnica desarrollada en Cádiz, los jóvenes participantes han recibido información sobre la puesta en práctica de las ayudas de establecimiento para sus proyectos de las que son beneficiarios.

En concreto, el equipo técnico ha facilitado a las personas beneficiarias de estas ayudas orientación sobre los trámites administrativos correspondientes para materializar su plan empresarial, para que les sirva de ayuda a su proyecto laboral y que sepan cómo gestionar los hitos y compromisos adquiridos con esta subvención.

El equipo técnico ha recordado además que estas ayudas representan "una oportunidad significativa" para los jóvenes que desean establecerse en el sector agrario andaluz, en línea con la sostenibilidad, modernización y continuidad del campo en la provincia de Cádiz.

Esta jornada también ha contado, desde un enfoque práctico, con la intervención de la joven emprendedora Lina Martín, que ha relatado su experiencia en el sector agrario de la provincia tras ser beneficiaria de una ayuda destinada a jóvenes agricultores.

Las subvenciones están dirigidas a personas físicas de entre 18 y 40 años y, para poder solicitarlas, las personas interesadas debían presentar un plan empresarial de actividad agraria que fuera viable técnica y económicamente. Se concede un primer pago, a modo de anticipo, a la persona joven en el momento de recibir la resolución de concesión de la ayuda, que supone un 25% del total a percibir. Esto permite a los jóvenes tener liquidez suficiente para poder acometer inversiones vinculadas a su plan empresarial.

Todos los jóvenes agricultores y ganaderos solicitantes para incorporarse al sector agrario a través de estas ayudas, que cumplen con los requisitos correspondientes, las van a recibir, incluyendo a profesionales de la lista de suplentes, tal y como se ha indicado.

De este modo, la administración ha podido incorporar en la provincia a la totalidad de los jóvenes agricultores y ganaderos solicitantes que cumplen con todos los requisitos y que siguen manteniendo su deseo de incorporarse al campo andaluz.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) y están cofinanciadas por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el Estado y la Junta de Andalucía.