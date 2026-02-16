Andalucía llega a las 13.584 incidencias y la Junta valora el regreso de los desalojados a sus domicilios

Desalojados 350 vecinos de Ubrique (Cádiz) por desbordamiento del río y movimientos de tierra. A 08 de febrero de 2026 en Ubrique, Cádiz, Andalucía (España). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha elevado el total acumulado de emergencias gestionadas durante la serie de borrascas a 13.584, lo que supone un incremento de 116 respecto a la mañana de este domingo. Asimismo, la Junta de Andalucía ha anunciado que va a decidir la vuelta parcial de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz), una decisión que se supedita a los informes que ofrezcan los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acerca de "qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras".

Así lo ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en un comunicado, donde ha detallado que se ha gestionado un total de 115 avisos durante la jornada de este domingo, en su mayoría en Málaga (42), seguida de Granada (19), Almería (17), Jaén (13), Córdoba (10), Cádiz (9) y Sevilla (5). En Huelva no se ha atendido ninguna emergencia relacionada con la meteorología adversa.

En cuanto al acumulado, desde el pasado 27 de enero, Andalucía ha alcanzado las 13.584, de las que 2.709 se han atendido en la provincia de Cádiz, 2.247 en Jaén, 2.166 en Sevilla, 1.944 en Granada, 1.439 en Córdoba, 1.441 en Málaga, 1.086 en Almería y 552 en Huelva.

Entre las emergencias más relevantes de la jornada ha destacado el rescate de dos hombres, de 26 y 36 años de edad, tras caer con el vehículo que circulaban al cauce de un río en la carretera A-6000 en la localidad jiennense de Mengíbar, sobre las 8,05 horas. Tras la intervención de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local, los servicios sanitarios los han evacuado al hospital Neurotraumatológico de Jaén.

Desde la Agencia de Emergencias se ha hecho un llamamiento a evitar las visitas a ríos, embalses y cauces, así como a extremar la precaución en el medio natural, además de nunca cruzar por zonas anegadas, puesto que el riesgo sigue siendo alto en estos puntos.

En cuanto a los desalojados son 2.840 los que aún permanecen desplazados, 2.535 de Cádiz, 118 en Granada, 91 en Jaén, 47 en Málaga, 31 en Córdoba, diez en Sevilla y ocho en Huelva.

Efectivos de EMA Infoca han intervenido en la retirada de árboles en Palma del Río (Córdoba), en la zona de los Montes de Málaga y en las localidades de Benaoján y Genalguacil, así como en actuaciones para restaurar los efectos de las anegaciones en el entorno del aeropuerto de Córdoba.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha señalado que hay un total de 130 carreteras afectadas en Andalucía por los efectos del temporal, de las que 72 permanecen cerradas al tráfico rodado. Los cortes afectan especialmente a la provincia de Cádiz que cuenta con 43 vías cerradas, Granada con 26, Córdoba con 13, Málaga con 15, Sevilla con 11, Jaén (9), Huelva con 7, y Almería con seis vías sin tráfico abierto.

INFORMES CIENTÍFICO - TÉCNICOS SOBRE GRAZALEMA

La EMA ha recibido esta tarde los informes científico-técnicos preliminares, encargados por el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones para el municipio de Grazalema (Cádiz).

El director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios Forestales, Alejandro García, se ha reunido hoy con el comité técnico para analizar los resultados.

Los datos servirán para diseñar la estrategia de vuelta en aquellos puntos donde los geólogos y las pruebas desarrolladas permiten una vuelta sin riesgos y acotar el área de exclusión. La información que se dará a conocer, presumiblemente, durante la mañana del lunes.

ACTIVIDAD LECTIVA

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado que mantiene para este lunes, 16 de febrero, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos andaluces con la excepción de un total de nueve, cuatro de ellos en la localidad de Grazalema (Cádiz) por el desalojo del municipio.

En cinco centros concretos, la suspensión es debida a riesgos en la zona, imposibilidad de acceso por cortes o estado de las carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días. En todos los centros educativos afectados se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

El resto de los centros afectados, además de los de Grazalema y el IES Hozgarganta en Jimena de la Frontera en Cádiz, son dos de Jaén (Linares: IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros, y EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España), un centro de Granada (Quéntar-Dúdar, CPR Ribera de Aguas Blancas) y otro de Sevilla (El Castillo de las Guardas, CEIP Peña Luenga). Un total de 16 rutas escolares permanecen, asimismo, afectadas por los efectos de las borrascas.