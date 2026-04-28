Por Andalucía muestra su apoyo a la manifestación por la dependencia convocada por CCOO y UGT este 29 de abril

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, reunida con los representantes de CCOO y UGT de cara a la manfestación por la dependencia del 29 de abril. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha mostrado este martes su respaldo a la manifestación convocada para el miércoles 29 de abril por CCOO y UGT para denunciar la "difícil situación" del sistema de dependencia por parte de la Junta de Andalucía bajo el lema '¡Defendamos nuestros derechos!'.

Según ha indicado la coalición en una nota, Nieto se ha reunido con representantes de los sindicatos convocantes para conocer de primera mano la situación y trasladar el apoyo de la coalición.

Los sindicatos hablan de "una crisis estructural" del sistema de dependencia en Andalucía que "se expresa en cifras alarmantes". Según las entidades, el 20% de la población andaluza tiene más de 65 años, 28 personas mueren cada día esperando la prestación por dependencia -652 solo en el mes de febrero-, y la lista de espera alcanza los 477 días cuando el máximo legal son 180.

Junto a estas cifras, CCOO y UGT han señalado la "urgente necesidad" de 2.700 plazas residenciales públicas, la "falta de personal" en los Centros de Participación Activa (CPA) para la atención de personas dependientes, y el hecho de que el 19,4% de las personas mayores en Andalucía -310.400 personas- se encuentran en situación de Soledad No Deseada.

Ante esta situación, los sindicatos han pedido aumentar el personal para la resolución de expedientes, ampliar las plazas residenciales y los centros de día, dotar los CPA de "suficiente personal para mantener sus servicios todos los días de la semana", poner en marcha un plan de choque que dé respuesta a más de 50.000 solicitudes retrasadas y garantizar la transparencia en el uso del copago.

Asimismo, han exigido el cumplimiento de la ley y la resolución de cualquier solicitud en los 180 días previstos, plazas residenciales y centros de día suficientes, y el funcionamiento pleno de los CPA como principal instrumento para combatir la Soledad No Deseada.

Desde por Andalucía han indicado que el candidato de la coalición a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participará este miércoles en la marcha "como muestra del compromiso de la coalición con las personas dependientes y sus familias".