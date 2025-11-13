Andalucía pedirá 4.000 millones el lunes en el CPFF como planteó Montero en 2018 para sumarlos al Presupuesto 2026

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este jueves en el Pleno del Parlamento la principal demanda que llevará Andalucía el próximo lunes, día 17, a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha convocado el Ministerio de Hacienda con objeto de abordar la senda de estabilidad presupuestaria de 2026.

Moreno ha asegurado ante ese encuentro multilateral del Gobierno con las comunidades autónomas que "queremos pedir algo que pidió la señora Montero", en alusión a un dictamen de un grupo de trabajo del Parlamento de Andalucía de 2018 que cifró en 4.000 millones de euros la financiación extra que debería recibir Andalucía de la revisión del modelo de financiación, cantidad que se enmarcó en los 16.000 millones que deberían recibir el conjunto de las comunidades, conclusión que impulsó la entonces consejera y hoy vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

"Vamos a pedir 4.000 millones para cumplir las necesidades sanitarias, educativas y sociales de Andalucía", ha afirmado el presidente de la Junta de Andalucía, quien ha expresado un "espero que se incorporen al Presupuesto del año 2026 a partir del 1 de enero", fecha de la entrada en vigor de las nuevas cuentas una vez que las aprueba el Pleno de la Cámara autonómica.

"No vamos a pedir más que la señora Montero, no vamos a entrar en una incoherencia como ella", ha argumentado en este sentido.

Antes de desvelar esa petición ante la reunión del Consejo de Política Fiscal ha defendido el presidente andaluz que el Presupuesto del próximo ejercicio se caracteriza por que un "77% de los recursos son propios" y que sólo un 6,5% de los ingresos son "transferencias finalistas", para inferir de estos números que "tenemos más presupuesto que antes sin recibir dinero del Estado", hecho que ha atribuido a que "tenemos un millón más de contribuyentes".

"Y con 1.500 millones de euros menos, que es lo que estamos pidiendo", ha apostillado sobre la infrafinanciación anual de Andalucía calculada sobre una menor cuantía por habitante en comparación con la media de las comunidades.