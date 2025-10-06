Por Andalucía pide cambiar el orden del día del Pleno de esta semana y que Moreno explique la crisis de las mamografías

Archivo - La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha anunciado este lunes el registro y una solicitud conjunta con los grupos parlamentarios Socialista y Mixto-Adelante Andalucía para que se modifique el orden del día del próximo Pleno del Parlamento, que se celebra este miércoles y jueves, con la idea de que comparezca el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para "dar las explicaciones necesarias y suficientes" sobre la gestión del Programa de Cribado para la Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía.

La iniciativa reclama que esa comparecencia de Moreno sea en el formato de un debate general, conforme a las previsiones del artículo 150 del Reglamento del Parlamento de Andalucía y para ello pide que se modifique el orden del día del Pleno de la Cámara autonómica.

Por Andalucía argumenta en una nota que "los testimonios de mujeres que han participado en el referido cribado han puesto en evidencia que un número indeterminado de ellas, tras una primera mamografía no concluyente, quedan en un limbo a la espera de pruebas complementarias que constaten si padecen o no la enfermedad".

La coalición que integran Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Adelante Andalucía argumenta que "en algunos casos durante más de un año, estas mujeres no han sido informadas de su situación, lo que lamentablemente ha provocado que aquellas que tenían cáncer hayan visto agravada su situación", de manera que se han visto abocadas a tener "un peor pronóstico que compromete sus posibilidades de curación y su propia vida".

"La coalición quiere que Moreno Bonilla comparezca sin más dilación en sede parlamentaria para dar explicaciones", reclama Por Andalucía en su iniciativa, que demanda explicaciones sobre "qué ha provocado que las mujeres en las que tras una primera mamografía persiste la posibilidad de sufrir cáncer de mama, no hayan recibido cita alguna para la preceptiva nueva prueba o se haya retrasado por largo tiempo, comprometiendo su pronóstico".

Seguidamente plantea conocer "las causas y decisiones que han provocado esta situación", de la que ha advertido que a un mismo "ha perjudicado la salud de las mujeres" y de igual forma "ha generado una lógica alarma social".

NO INFORMAR A LAS MUJERES CONTRAVIENE LA LEGISLACIÓN

Argumenta aquí, según las propias declaraciones del presidente de la Junta, que "no informar a las mujeres, vulnerando su derecho legalmente establecido a conocer su estado de salud en todo momento, ha sido una decisión consciente", para apuntar que esa explicación "contraviene la legislación estatal y autonómica" y que ello "no se puede pasar por alto".

Reclama Por Andalucía conocer "el alcance numérico de las mujeres afectadas por esta situación y su distribución territorial en Andalucía", así como conocer "las confusas y contradictorias comunicaciones" de la Junta de Andalucía, "que han pasado de minimizar el alcance de la crisis a afirmar que se trataba de 3 o 4 casos y que la alarma era fruto de una "manipulación", a reconocer que afecta a 2.000 mujeres horas después".

La iniciativa quiere que Moreno explique "por qué las tres personas titulares de la Consejería de salud que ha nombrado durante sus dos mandatos han desoído las alertas señaladas tanto por las asociaciones de afectadas, en especial Amama, los sindicatos y los informes que avisaban del incremento de fallecidas por cáncer de mama".

Quiere Por Andalucía que la Junta de Andalucía explique "los motivos que han llevado a su gobierno, bajo la excusa de no generar "ansiedad" a las mujeres, a incumplir la ley estatal y autonómica que consagra el derecho de las pacientes a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma", de manera que se aclare "cómo ha sido la cadena de instrucciones para que esa decisión ilegal se haya materializado en el Servicio Andaluz de Salud".

Demanda saber "qué medidas efectivas y urgentes se van a adoptar para no menoscabar la salud de las mujeres afectadas", así como si el problema con la comunicación de los resultados de las mamografías "se extiende a otros programas de cribado de detección precoz de cánceres como el de colon o cérvix", al advertir de que "el silencio a los requerimientos de los grupos parlamentarios o el anuncio de auditoria al respecto induce a sospechar".

"Por Andalucía considera que es urgente que Moreno Bonilla, responsable último de las políticas que se despliegan en Andalucía, comparezca en el próximo pleno para dar explicaciones de las decisiones adoptadas en estos años y que afirma conocer y compartir", remacha su argumentación la iniciativa.