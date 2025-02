Andalucía pide al Gobierno que actualice con un "decreto exclusivo" las entregas a cuenta que "está reteniendo" a CCAA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reclamado este miércoles al Gobierno central, a través de su portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (PP-A), que apruebe un "decreto exclusivo" para actualizar las entregas a cuenta que actualmente "está reteniendo" a las comunidades autónomas tras quedar derogado el pasado mes de enero, con los votos del PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados, el decreto 'ómnibus' que había elaborado el Gobierno y que contemplaba, entre otras cuestiones, una actualización de las entregas a cuenta.

La consejera portavoz del Gobierno andaluz se ha referido a esta cuestión en una comparecencia en la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento en la que ha subrayado que las entregas a cuenta del sistema de financiación para este año 2025 "no están actualizadas", y "son unas cantidades que el Gobierno está reteniendo" después de haberlas comunicado a las comunidades en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de julio.

La consejera ha expuesto que "la no actualización de estas entregas a cuenta supone que Andalucía deja de percibir 185 millones de euros cada mes", un dinero que no puede estar así "financiando" la sanidad, la educación o el sistema de dependencia de la región, según ha lamentado.

La titular de Hacienda ha dicho ser "consciente de la complejidad del momento político que vivimos en España", pero ha agregado que desde la Junta de Andalucía entienden que "no hay excusas" para no acometer esta actualización por parte del Gobierno y "hacer las transferencias correspondientes".

La consejera ha precisado además que en la "primera versión" del referido decreto 'ómnibus' se incluían "las actualizaciones de las entregas a cuenta para el año 2024, pero no se contemplaban las de 2025", y ha defendido que "hay solución a este problema", y "el Gobierno tiene herramientas y mecanismos más que suficientes para aprobar la actualización de las entregas a cuenta en un decreto exclusivo, que no esté vinculado" a otras cuestiones.

La consejera ha agregado que se está dando "una situación muy parecida" a la del año pasado, cuando el Gobierno "no aprobó los Presupuestos Generales del Estado y las entregas a cuenta tardaron hasta seis meses en actualizarse", tiempo durante el cual "se retuvieron 950 millones de euros a los andaluces, 150 millones cada mes", ha criticado.

De esta manera, ha insistido en defender que "el Gobierno tiene que arbitrar algún mecanismo para que se produzca la actualización de las entregas a cuenta, como ya hizo el año pasado", y ha precisado que la Junta se ha "anticipado" y cuenta con una tesorería "saneada que nos permite aguantar el pulso", pero "ese pulso puede llevar a situaciones de falta de liquidez de otras comunidades autónomas que están menos saneadas", ha advertido.

La consejera ha precisado que "la diferencia entre las entregas a cuenta anunciadas y comprometidas por el Ministerio de Hacienda para el año 2025 y las prorrogadas del Presupuesto de 2023 ascienden a más de 2.234 millones de euros", de forma que "esa es la diferencia entre las últimas entregas a cuenta y lo que nos corresponde en el año 2025".

PSOE-A CRITICA LA "IRRESPONSABILIDAD" DEL PP Y SUS "CONSECUENCIAS"

En el turno de posicionamiento de los grupos, la portavoz del Grupo Socialista en la comisión, Alicia Murillo, ha criticado el voto en contra del PP en el Congreso al referido decreto 'ómnibus' del Gobierno de España, una "irresponsabilidad" que tiene "consecuencias" y que "va a costar muy caro a Andalucía", que no va a recibir "más de 2.000 millones de euros" de la actualización de las entregas a cuenta asociada a dicha normativa, ha lamentado.

Tras afear a los 'populares' que "no están cuando más los necesita España", la diputada socialista también ha criticado que desde el Gobierno andaluz "son capaces de repetir todos los días que nos faltan 1.500 millones de euros" de financiación en Andalucía, pero el PP, a la vez, vota "en contra de que se reciban 2.000 millones de euros" para "dar un varapalo al Gobierno".

En esa línea, ha sentenciado que "el problema no es la financiación", sino que para los 'populares' "todo vale para seguir echando leña a su campaña de confrontación contra el Gobierno de España", y "el problema real de Andalucía es el modelo privado" que el Ejecutivo de Juanma Moreno "quiere imponer" y su "gestión", porque "no se entiende que con más dinero que nunca los servicios públicos de Andalucía estén peor que nunca", ha aseverado antes de aludir también al sistema de financiación autonómica para reivindicar el acuerdo que alcanzó el Parlamento andaluz en 2018 y señalar que los gobiernos autonómicos del PP "no se ponen de acuerdo" sobre el modelo a implantar.

Por su parte, la diputada de Vox Cristina Jiménez ha subrayado que los anticipos a cuenta suponen "un monto importantísimo de recursos que impactan de lleno en las finanzas regionales", que recibirán "prácticamente las mismas cantidades que el año pasado", y ha preguntado a la consejera si el Gobierno andaluz está "seguro de que el Gobierno de Sánchez va a corregir las entregas a cuenta provisionales" en un nuevo decreto "con sujeción a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas" (Lofca), y si el PP va a "ceder al chantaje separatista de nuevo si se somete" la "actualización" de las entregas a cuenta a la "brújula independentista".

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, también ha criticado el voto en contra del PP en el Congreso al primer decreto 'ómnibus' del Gobierno, y ha subrayado así la "responsabilidad inequívoca" de los 'populares' "en que se malograra" la convalidación del mismo, que, "de haberse producido, no nos hubiera llevado a estar hablando hoy de las entregas a cuenta", ha advertido.

Tras ello, ha opinado que desde el Gobierno del PP-A "nos toman a chufla y creen que le pueden decir a la población que está muy preocupado de sus problemas" y "del dinero" que recibe Andalucía, pero "luego frívolamente votan en contra cuando llega el momento de la verdad".

PP-A: EL GOBIERNO DEBE DAR A LAS CCAA "LO QUE LES CORRESPONDE POR LEY"

Finalmente, la parlamentaria del PP-A Ascensión Hita ha sostenido que el Gobierno debe aprobar "un decreto exclusivo para actualizar las entregas a cuenta", y al respecto ha remarcado que el Ejecutivo central "tiene que darle a las comunidades autónomas lo que le corresponde por ley", así como que si las cantidades de las entregas a cuenta han aumentado ha sido "fundamentalmente porque la economía en Andalucía ha crecido por una gestión eficiente y una política fiscal basada en reducción de impuestos y en eliminación de trabas burocráticas", así como por "la inflación acumulada", ha agregado.

En ese sentido, ha advertido que "no podemos comparar las cifras" entre los años de gobierno de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez "sin tener en cuenta que los precios han subido más de un 30%" entre ambas etapas.

De igual modo, la representante del PP-A ha denunciado que "el sistema de financiación autonómica sigue siendo un lastre para Andalucía", y "es fundamental hacer una reforma estructural que evite" que esta comunidad "siga recibiendo menos de lo que le corresponde", tras lo que ha criticado que "el Gobierno central ha tenido un margen más que suficiente para mejorar el modelo de financiación y no lo ha hecho", y ha preferido optar por "una política de presión fiscal máxima, gasto descontrolado y falta de transparencia", ha denunciado.