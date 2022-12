Andalucía pide al Gobierno "más ayudas" para empresas industriales afectadas por el encarecimiento de la energía

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha emplazado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a considerar "herramientas más ambiciosas y de mayor calado" para ayudar a las empresas industriales a afrontar el impacto que les supone el coste de los precios de la energía sobre su actividad ante un horizonte en el que no se vislumbra un marco estable a medio plazo.

Paradela ha trasladado este mensaje durante la Conferencia Sectorial de Industria que ha tenido lugar este lunes en Madrid y sobre la que la Consejería ha aportado algunos detalles en un comunicado. Paradela ha pedido a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que el Gobierno central "aproveche las opciones que le brinda el nuevo marco europeo de ayudas de Estado", que fue modificado por la Comisión Europea a finales de octubre y que permite a los Estados miembros dar ayudas para cubrir costes adicionales ante el aumento de los precios del gas y la electricidad tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia, y que permitiría, por tanto, conceder subvenciones directas a empresas de sectores industriales intensivos en energía para amortiguar este impacto sobre sus cuentas.

Aunque el consejero ha valorado las medidas adoptadas en favor de las empresas electrointensivas e intensivas en gas, ha considerado que "hacen falta aún más instrumentos de apoyo para la industria ante la situación actual", sobre todo, "a la vista de los indicadores que empiezan a manejarse en relación a la evolución de los precios en los próximos meses y no solo para este invierno", ha explicado Paradela.

En esta línea, el consejero ha apuntado que existen "mecanismos más útiles y pegados a la realidad" que se basan en criterios como el impacto del coste de la energía sobre la facturación de las empresas industriales.

Paradela ha incidido en que hay una "enorme preocupación" en la Junta de Andalucía por cómo pueden comportarse las industrias andaluzas en el año 2023 y 2024 ante un contexto de encarecimiento de los costes energéticos, y ha indicado que España debería seguir el camino que han emprendido países europeos como Francia, Alemania e Italia, que ya están otorgando ayudas para compensar a sus industrias por el aumento de los costes de la electricidad y el gas natural, una circunstancia que afecta directamente a la competitividad de la industria andaluza y española.

El citado marco refuerza la habilitación a los Estados miembros para atajar el impacto de los precios energéticos, así como su impacto en insumos, materias primas u otros productos afectados, ampliando el horizonte temporal de las ayudas hasta diciembre de 2023, permitiendo establecer un sistema de apoyo basado en el consumo de energía actual o en el histórico, contemplando las subvenciones directas como forma de apoyo, y elevando la cuantía de apoyo hasta los cuatro millones de euros por empresa.

En otro orden de cosas, el consejero andaluz de Política Industrial y Energía ha destacado la "oportunidad" que puede representar para Andalucía y su industria el Perte de Descarbonización de la Industria que el Ministerio tiene previsto publicar próximamente. Paradela ha expresado su confianza en que este proyecto sea "la respuesta y la gran oportunidad" para que muchos sectores industriales andaluces que actualmente no pueden acogerse a ninguno de los Perte que están ya en marcha puedan beneficiarse de esta herramienta de impulso.

Así, el consejero ha recordado a la ministra, como ya le trasladó en la reunión mantenida en Madrid el pasado 7 de octubre, que en Andalucía "tenemos identificados 25 sectores estratégicos, de los cuales hay 12 que con los Perte actuales no tienen un instrumento al que acogerse". La Consejería, junto al sector empresarial, ha identificado proyectos tractores en el ámbito industrial y minero, con inversiones que superan los 6.200 millones de euros pero que no pueden beneficiarse de los fondos europeos Next Generation para su desarrollo.

En la Sectorial se ha abordado asimismo por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el anteproyecto de Ley de Industria, sobre el que Andalucía ha señalado "la necesidad de que se establezcan grupos de trabajo o comisiones para abordar una normativa tan trascendente con la participación activa de las comunidades autónomas, más allá del trámite de información pública, así como que se amplíe la fecha, actualmente fijada el 5 de enero, para realizar las primeras consideraciones desde las comunidades al texto".