Andalucía pide "responsabilidad" a quienes rechazaron la senda de déficit en el Congreso para que la apoyen

Actualizado 31/07/2018 13:48:16 CET

SEVILLA/MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha aludido a la "responsabilidad" que tienen los partidos políticos que no apoyaron la senda de déficit que ya planteó el Gobierno, que daba dos décimas de margen a las Comunidades Autónomas y que fue rechazada en el Congreso de los Diputados, y les ha llamado a apoyar dicha senda.

"Que apoyen la senda que no han aprobado, que apelen a la responsabilidad que tienen por las expectativas que tienen los ciudadanos de observar que hay una salida de la crisis a la mayor brevedad", ha dicho Arellano a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este martes en Madrid.

El Gobierno ha vuelto a reunir este martes al CPFF, en el que se fijarán los objetivos de estabilidad presupuestaria individuales de cada región, tras el rechazo del Congreso el pasado viernes a la senda de estabilidad para el periodo 2019-2021 del Ejecutivo de Pedro Sánchez y el techo de gasto de 2019.

Arellano ha adelantado que en las reuniones técnicas previas al CPFF de este martes se ha concretado que la posición del Gobierno será "dejar sobre la mesa" los puntos que tienen que ver con el techo de gasto y reparto déficit entre las comunidades dado que "no ha sido posible aprobar en las Cortes" la nueva senda que el Ejecutivo planteó en la anterior reunión con las autonomías.

"El Gobierno tiene un mes para volver a remitir a las Cortes la senda de nuevo, con la esperanza de que se produzca algo que desde luego Andalucia ha echado de menos", ha dicho el consejero, quien ha lamentado que hubiera grupos políticos que no apoyasen dicha senda porque habría sido "positivo" que se hubiera contado con ese respaldo.

De hecho, según ha detallado Arellano, la flexibilización del déficit se habría traducido en unos 2.500 millones de euros más para todas las comunidades y, concretamente, en 350 millones para Andalucía. Con ese dinero extra para elaborar los próximos presupuestos en Andalucía se podría "dar apoyo a más de 50.000 dependientes", contratar "más de 7.000 nuevos sanitarios" y, en el caso de la educación, se podrían contratar "más de 3.000 nuevos profesores".

"Hago un llamamiento a los grupos políticos que no han aprobado la senda, para que la apoyen", ha reiterado el consejero, quien ha recordado que el Gobierno "parece que va a tener una nueva oportunidad" de tramitar la senda en el plazo de un mes, que es lo que la Ley establece, para, a continuación, se pase a hacer el planteamiento de un presupuesto.

En el caso de que no se apruebe la nueva senda de déficit, "no habría un reparto nuevo entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno elaboraría los presupuestos con la senda antigua". Arellano ha apuntado que hacer los presupuestos con la senda antigua "no impediría que los ciudadanos observaran una mejora que viene derivada de la apreciación de la Unión Europea (UE)".

"Estamos por debajo de tres por ciento de déficit, lo cual nos pone en posición preventiva más que de intervención directa en la UE y sirve para concentrarnos en otros asuntos que son mucho más importantes en nuestro país a la hora de ver políticas de estabilidad", ha explicado.

En este punto, Arellano se ha referido a la regla de gasto, una norma que "se está convirtiendo con el paso del tiempo en uno de los límites mas importantes" que tienen las Administraciones Públicas a la hora de desarrollar sus presupuestos. Así, el consejero ha asegurado que esta ley presupuestaria se hizo "en 2012 con unas condiciones muy distintas a la actualidad". "Estamos saliendo de la crisis, por lo tanto deben cambiarse las leyes o bien la interpretación de las normas para permitir la vuelta a la normalidad en unas condiciones razonables para los ciudadanos", ha concluido.