Por Andalucía prepara enmiendas al Presupuesto para que la Junta "reconsidere" su "muy nefasta" gestión de la sanidad

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Por Andalucía está trabajando en la elaboración de enmiendas al proyecto de ley del Presupuesto autonómico de 2024 con las que, entre otras cuestiones, quiere plantear la necesidad de que por parte del Gobierno del PP-A haya una "reconsideración" con respecto a las políticas que está llevando a cabo en relación a la sanidad pública, con una gestión "muy nefasta".

Así lo ha manifestado la portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha aludido a las comparecencias de agentes sociales que se han sustanciado entre el lunes y este pasado martes en comisión parlamentaria en relación al proyecto de ley de los Presupuestos de la Junta para 2024.

Esperanza Gómez ha sostenido que la situación de la sanidad andaluza "empieza a ser insostenible", y "no es casual" que hubiera "práctica unanimidad" en las comparecencias de los agentes sociales a la hora de "señalar lo mal que está" ese servicio en Andalucía, y con un "gran consenso" al señalar "los problemas que tiene" y la "imposibilidad" de los Presupuestos diseñados por el Gobierno del PP-A para afrontarlos "con garantías de éxito".

La portavoz adjunta de Por Andalucía ha citado problemas como "la falta de pediatras, la saturación de la atención primaria" o las listas de espera "eternas, infinitas", así como "la derivación del gasto sanitario hacia la sanidad privada y concertada", tras lo que ha expresado su deseo de que el Grupo Popular sea capaz de "asumir" las enmiendas que está preparando la coalición de Podemos, IU y Más País en relación a la sanidad porque "ya es un clamor los problemas que tiene en Andalucía".

"Esperamos que con esa presentación de enmiendas se pueda, en parte, corregir el rumbo nefasto que está llevando la sanidad" andaluza "desde que (Juanma) Moreno Bonilla asumió el Gobierno" de la Junta, ha declarado Esperanza Gómez.

FINANCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Por otro lado, la representante de Por Andalucía también ha aludido a la financiación de las universidades públicas, y ha subrayado que los rectores andaluces han considerado "manifiestamente insuficiente" en ese sentido el Presupuesto de 2024.

En esa línea, ha denunciado que "las universidades públicas están asfixiadas", y advierten de que "tienen problemas para asumir el capítulo 1" de gastos, "el de personal", así como ha lamentado que la andaluza es "probablemente" la universidad pública "más precarizada, con profesores sustitutos que no llegan al salario mínimo, con falta de profesorado" por el que "no se cubren las bajas", y con "problemas también para hacer frente a los gastos del capítulo 2", porque "la inflación ha hecho que los suministros suban mucho el precio y las universidades tienen problemas para asumir gastos corrientes".

Al hilo, ha comentado que Por Andalucía también va a presentar enmiendas para que "mejore" el Presupuesto de la Junta en relación a lo destinado a la universidad pública, concebida como algo "básico" para "romper esa brecha de desigualdad" entre andaluces que percibe este grupo parlamentario.

Tras la autorización de dos nuevas universidades privadas en Andalucía y el inicio de los trámites para dar 'luz verde' a otras dos, Esperanza Gómez ha expresado también el temor de Por Andalucía a que "de aquí a nada" la comunidad se convierta en "un paraíso de universidades/chiringuitos privados que tienen poco que aportar al sistema de conocimiento andaluz, pero que sí dan títulos a cambio de dinero", según ha denunciado.

En esa línea, ha aseverado que "las universidades públicas están sufriendo un maltrato institucional por parte de la Junta de Andalucía", algo que "se ve" no sólo en sus Presupuestos, sino "en todas y cada una de las decisiones que desde la Consejería de Universidades se están tomando", según ha remachado.

Por otro lado, la representante de Por Andalucía también se ha referido a la situación de la educación pública en la comunidad, donde "no se cubren las bajas de profesorado" ni tampoco se aprovecha para "bajar la ratio" en las aulas "a pesar de que hay menos alumnado".

Además, ha criticado que "se eliminan líneas de la pública" y hay "una clara apuesta por la privatización de la educación", así como ha advertido sobre "la falta de personal de apoyo para alumnado con necesidades educativas especiales", y al respecto ha manifestado que la Consejería de Desarrollo Educativo "está desatendiendo a los niños que más lo necesitan en la escuela pública andaluza".

VIOLENCIA MACHISTA

Por otro lado, la portavoz adjunta de Por Andalucía se ha referido al día internacional contra la violencia contra las mujeres que se conmemora el 25 de noviembre, y al respecto ha señalado a "los integrantes de Vox que empezaron negando y relativizando la violencia machista, que hablan de eliminar el teléfono contra la violencia machista para hablar de que ellos están en contra de todas las formas de violencia, como si los demás no lo estuviéramos".

No obstante, ha señalado también a los representantes del PP que "primero metieron" a miembros de Vox "en los gobiernos", y que, en Andalucía, "les dejan que les susurren al oído políticas contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres", según ha criticado.

Al respecto, ha aseverado que "la violencia machista sólo la podemos entender en un sistema de desigualdad estructural que, cuando no se combate, cuando se asume como algo natural, lo que hace es propiciar la violencia", y ha defendido que el 25 de noviembre "hay que salir a las calles", no sólo las mujeres, sino también los hombres, y "dejando muy claro que las mujeres no mueren fruto del azar ni porque sea algo inevitable", sino que "mueren porque hay políticas que están propiciando que eso sea" así.

"Y esas políticas tienen nombre y apellido, y tienen responsables" que "están en el Gobierno de la Junta de Andalucía, que se deja asesorar en esta materia por los que son negacionistas de la violencia machista, que son los señores y señoras de Vox", ha sentenciado Esperanza Gómez.