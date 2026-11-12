Por Andalucía pide que el Parlamento inste a la Junta a negociar con el Estado asumir las competencias ferroviarias

Archivo - El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en el Patio de Prensa del Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado este jueves que el grupo parlamentario presentará una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz para reclamar la asunción de las competencias del sistema ferroviario por parte de la comunidad autónoma, con el objetivo de mejorar la movilidad, ampliar las conexiones y garantizar un servicio público de calidad en el conjunto de Andalucía.

"El Gobierno de Moreno Bonilla solamente se dedica a echar las culpas a otros, pero es incapaz de asumir más cotas de autogobierno", ha asegurado Maíllo en una nota remitida por la coalición.

La iniciativa plantea que el Consejo de Gobierno presente, en un plazo máximo de tres meses, una propuesta de calendario de negociación con la Administración General del Estado que permita identificar los servicios ferroviarios susceptibles de traspaso, delimitar las funciones y responsabilidades de cada Administración y establecer las distintas fases para hacer efectiva la transferencia de competencias.

Por Andalucía ha recalcado en el escrito que este proceso "debe contar con las garantías económicas necesarias". Por ello, la PNL reclama que el traspaso de funciones y servicios ferroviarios vaya acompañado de los "medios humanos, materiales y financieros suficientes, mediante una valoración del coste efectivo de los servicios y mecanismos de financiación estables y actualizables".

El objetivo es "evitar que la asunción de nuevas competencias suponga una carga económica adicional para Andalucía sin la correspondiente compensación".

Asimismo, la iniciativa parlamentaria reclama al Gobierno de España la aprobación de un programa extraordinario y plurianual de inversiones destinado al mantenimiento, modernización, seguridad y ampliación de las infraestructuras ferroviarias de titularidad estatal en Andalucía.

"Este programa deberá contar con una dotación presupuestaria suficiente y un calendario verificable de ejecución, con especial atención a la mejora de la fiabilidad, la capacidad y la calidad de los servicios de Cercanías y Media Distancia", ha señalado la coalición.

Por Andalucía ha subrayado que estas inversiones "son una responsabilidad de la Administración General del Estado y que, por tanto, no pueden quedar aplazadas ni condicionadas al desarrollo de las negociaciones para el traspaso de competencias". "La mejora de la red ferroviaria andaluza debe avanzar con independencia de los plazos que requiera el proceso de transferencia", ha remarcado.

Asimismo, la propuesta exige al Gobierno andaluz "un informe semestralmente al Parlamento sobre el desarrollo de las negociaciones, los acuerdos alcanzados, las cuestiones pendientes y el calendario previsto para hacer efectiva la asunción de las competencias".

UN PLAN ANDALUZ DE SERVICIOS FERROVIARIOS

Por otro lado, la PNL plantea que la futura gestión autonómica del sistema ferroviario "se oriente al fortalecimiento del servicio público y a la mejora de la movilidad de la ciudadanía". Para ello, propone elaborar un Plan Andaluz de Servicios Ferroviarios durante el proceso de negociación, con la participación de las administraciones competentes, organizaciones sindicales, entidades locales, organizaciones sociales y asociaciones de personas usuarias.

Este plan "deberá contemplar la ampliación de los servicios de Cercanías, el fortalecimiento de las conexiones de Media Distancia, la mejora de las frecuencias y los horarios, la accesibilidad universal y la conexión ferroviaria de comarcas y núcleos de población insuficientemente atendidos".

Asimismo, la iniciativa presta especial atención a las zonas rurales y a las provincias que presentan mayores déficits ferroviarios, con el propósito de "garantizar que el acceso al transporte público no dependa del lugar de residencia y que el ferrocarril contribuya a la cohesión territorial de Andalucía".

Por último, Por Andalucía defiende que tanto el proceso de transferencia como el posterior ejercicio de las competencias deben garantizar el carácter público de los servicios ferroviarios, la calidad del empleo, los derechos de las personas trabajadoras y la seguridad ferroviaria. También reclama avanzar en la integración tarifaria con otros medios de transporte público y asegurar una movilidad asequible para toda la ciudadanía.

La formación advierte de que la transferencia de competencias "no puede convertirse en una vía para privatizar el servicio ni para deteriorar sus condiciones de prestación, sino que debe servir para reforzar el sistema ferroviario público andaluz y responder a las necesidades de movilidad de la población".