Moreno defiende que "conocer la verdad" sobre Urda y Adamuz "también es defender los servicios públicos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno central "máxima transparencia y transparencia" acerca del mantenimiento de la conexión ferroviaria con Madrid tras los accidentes ferroviarios en Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), ocurridos en este tramo durante el presente año.

"Vamos a seguir trabajando para que sepamos la verdad y para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, desgraciadamente, en Andalucía, escasamente en nueve meses. Algo que nos debería de hacer pensar a todos, porque defender los servicios públicos también es defender el transporte público", ha afirmado este jueves durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento.

En esta línea, ha alineado su reclamación de información con las familias de las víctimas de ambos siniestros. "Tienen derecho a saber que ha pasado", ha aseverado a la par que ha agradecido el trabaja de los servicios de emergencia.

"Lo primero que deberíamos de hacer es recuperar un servicio público que ha sido desmantelado por la falta de inversión por parte del Gobierno de la nación", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha comenzado su intervención recordado a las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). "Queremos trasladar el afecto, el cariño y la solidaridad y desde luego la transparencia para aclarar todas sus causas y evitar su repetición", ha señalado.

Asimismo, Maíllo ha pedido a Moreno que "reactive" la comisión mixta con el Gobierno central para obtener las competencias que establece el estatuto de autonomía con respecto al ferrocarril. "Tiene el estatuto y el Gobierno lo que tiene que hacer es reclamarla y no lo hace", ha remarcado.

En respuesta a esta petición, el presidente de la Junta ha señalado la "incapacidad" del Gobierno sobre la gestión de la línea ferroviaria. En este sentido, le ha pedido a Maíllo "autocrítica" al formar su partido parte del ejecutivo central. "Tienen riesgo de desaparecer en Andalucía en las próximas elecciones generales, lo dicen las encuestas", ha señalado.