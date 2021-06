Andalucía prevé tener a la población de 12 a 18 años para la última quincena de agosto "como mínimo con una vacuna"

Pregunta a Sánchez por "el papel donde viene el criterio científico" para relajar el uso de mascarillas

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este domingo que prevén tener a la población de 12 a 18 años para la última quincena de agosto "como mínimo con una vacuna" contra el coronavirus.

"Para la última quincena de agosto queremos tener esa franja medianamente vacunada, es decir bastante antes de que empiece el colegio", ha señalado Aguirre en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, tras ser preguntado por el anuncio de este mismo sábado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de vacunar a los alumnos de ESO y Bachillerato dos semanas antes del comienzo del curso.

Eso sí, esto será así "si el flujo de vacunas es correcto, el que pensamos y el que nos van diciendo", ha apuntado Aguirre. Andalucía se encuentra ahora mismo vacunando a las personas de 36, 37 y 38 años.

Por otro lado, el consejero ha reclamado a Sánchez el criterio científico que sigue para quitar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores a partir del sábado 26 de este mes. "Que me enseñe el papel donde viene el criterio científico, quién lo firma, para decir de forma tan taxativa que a partir del día 26 no es necesario el uso de la mascarilla en exteriores", ha reclamado, después de insistir en que científicamente no ve justificación en que, sin pasar por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), sin hablarlo con las comunidades autónomas, el Gobierno haya tomado esa "decisión tan drástica".

Preguntado si ha influido el uso de esta medida para ocultar mediáticamente los indultos a los presos del 'procés', Aguirre ha preferido no contemplarlo. "Creo que cuando uno hace ese anuncio, poniendo hasta una fecha para derogar una ley cuya aplicación fue consensuada en el Consejo Interterritorial del SNS, tendrá unos criterios científicos, transparentes y claros para decirlo de forma tan taxativa", ha dicho Aguirre, que posteriormente ha apuntado que "en plena pandemia lo único que nos debe guiar son los criterios de salud pública, la salud de los españoles, no cortinas de humo ni encantadores de serpientes".

Como en otras intervenciones, Aguirre ha insistido en que la mascarilla ahora mismo es lo que más protege después de la vacuna, que van a instar a los andaluces a mantener su uso "de la forma más vehemente posible" hasta que no tengan "la idea muy clara".

Por último, ha insistido en que la alta incidencia de Andalucía, "ahora mismo la más alta de España", se debe a los contagios entre las personas de 15 a 29 años, franja de edad que "no se contaminó" en la anterior ola y "está muy virgen al contagio". En este sentido, ha defendido que al ser los casos en estas edades los ingresos hospitalarios siguen bajando.