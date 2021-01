Andalucía prevé por "los últimos parámetros" que las medidas sean "un poco más restrictivas" a partir del día 10

SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que, "teniendo en cuenta los últimos parámetros" que les van llegando, "posiblemente" las medidas para frenar la expansión del coronavirus a partir del 10 de enero "sean un poco más restrictivas que las que actualmente están vigentes" en Andalucía.

Así, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Aguirre ha recordado que esta tarde hay reunión de los equipos técnicos y "posiblemente el día 8 habrá reunión del Comité de alto impacto en salud pública, donde los expertos harán propuestas según la evolución hasta ese día, y en ese momento tendremos que tomar las medidas oportunas, ya que el decreto del presidente y las órdenes de esta Consejería decaen el día 10, y antes de ese día tendremos que tomar medidas más o menos restrictivas según la evolución".

"Posiblemente y teniendo en cuenta los parámetros últimos que nos van llegando sean un poco más restrictivas que las que actualmente están vigentes", ha afirmado Aguirre, quien también ha destacado que

"estamos a una buena velocidad de crucero en el tema de la vacunación, ya que no hemos descansado durante las fiestas".

La idea, ha añadido, "es la de tener para el 14 enero el cien por cien de las residencias de mayores vacunadas en primera vuelta, y prepararnos para la segunda vuelta en 21 días, que calculo que empezaremos para finales de enero". "Vamos a buena velocidad porque no hay descanso; es el arma más potente que tenemos para luchar contra el virus y aunque lleguen muchísimas vacunas tendremos capacidad de ponerlas sin ningún problema", ha destacado.

Preguntado sobre si confía en que se reduzca pronto el nivel de contagio, el titular de Salud ha afirmado que "hay que tener mucha precaución, no vale decir me han vacunado y bajo ya las manos desde el punto de vista preventivo", al tiempo que ha asegurado que "le gustaría llegar a una vacunación en grupo de un 60 o 70% a la mayor brevedad posible", aunque ha añadido que "viendo la cadencia de vacunas que nos van mandando, por lo menos hasta finales de primavera o principios de verano no tendremos una mediana tranquilidad referente a la expansión del virus".

"Las residencias la primera vuelta la acabaremos para el 14 de enero y espero que para mediados de febrero tengamos acabado la segunda vuelta y ya nos relajemos un poquito a nivel de residencia", ha manifestado Aguirre, que espera "entre lo que queda de enero y la primera parte de febrero esté vacunado todo el personal sociosanitario y sanitario y empecemos con todas aquellas personas mayores con factores de riesgo".

A estas personas "se les llamará de los centros de salud por edades y patologías y se les irá vacunando al principio en domicilios y luego ya según movilidad y disponibilidad empezaremos también a centralizarlos en los centros de salud o en los espacios que creamos oportuno", ha explicado.

Preguntado sobre si cree que el criterio de reparto de las vacunas está siendo el correcto, Aguirre ha respondido que "lo veía claro desde el primer día, y si Europa está haciendo un reparto según población era muy fácil que el Gobierno de España hiciera el mismo reparto que Europa. La única variable tenía que ser la poblacional, era la única forma de no haber creado esta disparidad de criterios entre diferentes comunidades autónomas".

"Yo les pido que a Andalucía nos lleguen las que nos corresponde por población, esa es la variable objetiva que ha utilizado Europa y es la variable objetiva que tenía que haber utilizado España como única variable", ha abundado.

Sobre la nueva cepa británica del virus y los nuevos casos detectados en Andalucía, Aguirre ha mostrado su "preocupación", primero porque "es muchos más contagiosa, con un 70% más de contagiosidad, lo que significa que su expansión puede ser mucho más rápida", al tiempo que ha añadido que "tenemos que evaluar aún la virulencia, porque puede ser más contagiosa y con menos virulencia, y entonces tendría menos trascendencia desde un punto de vista clínico, y tendremos que tener claro si la vacuna es efectiva para la nueva cepa, para lo cual necesitamos evidencias científicas".

"Todo esto está en estudio pero lo que sí es una realidad es que la cepa se va extendiendo y actualmente tenemos siete casos ya confirmados, nueve en estudio que posiblemente se confirmarán a lo largo del día, y tenemos zonas en las que la influencia puede ser más importante como es la zona de Málaga o de Cádiz", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que "intentamos frenar la expansión de esta cepa, y el hecho de que en el Campo de Gibraltar se haya hecho un cierre perimetral de áreas y municipios es para evitar parar o enlentecer la difusión". "Lógicamente nos preocupa porque con esa contagiosidad que tiene con el tiempo pasará a ser cepa predominante".

"NO TENEMOS ALTA FRECUENTACIÓN"

Por otra parte, el consejero ha asegurado que "no hay mucha saturación", para subrayar que las urgencias hospitalarias y en atención primaria "bajaron en noviembre un 30%". Además, ha expuesto que en la primera quincena de diciembre "bajaron en un 40% las urgencias hospitalarias, y en la segunda quincena, en un 50% las urgencias a nivel hospitalario y de centros de salud". "Tenemos mucho trabajo, pero alta frecuentación no tenemos, lo que ha permitido que profesionales pudieran disfrutar de su merecidas vacaciones".

Además, y sobre la factura sanitaria, el consejero ha señalado que "ronda cerca de los 900 millones euros", al tiempo que ha destacado que "lo bueno es que siendo sensible este gobierno, ha dejado unos 450 millones en una partida presupuestaria para 2021 y si es necesario absorberlo desde un punto de vista sanitario poderlo hacer sin ningún problema".

Por último, y preguntado sobre la eliminación de las llamadas subastas de medicamentos, Aguirre ha señalado que lo han hecho por "inequidad en el acceso a los medicamentos". "No existía en ninguna comunidad, era un tema puramente economicista, pero también con repercusión negativa desde el punto de vista de la accesibilidad a los medicamentos por parte de todos los andaluces, y lo que consigue Andalucía es estar en las mismas circunstancias que el resto de comunidades".