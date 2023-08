Andalucía prolongará las altas temperaturas hasta el fin de semana con un descenso de diez grados el domingo

SEVILLA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas con valores en torno a los 40 grados centígrados en el Valle del Guadalquivir se prolongarán en Andalucía hasta el fin de semana, cuando la llegada del anticiclón atlántico provoque un descenso "significativo" de los termómetros de hasta diez grados entre el sábado y el domingo en toda la comunidad.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, quien ha querido dejar claro que estamos ante el quinto episodio de altas temperaturas este verano y la cuarta ola de calor, cuyo inicia este domingo ha dejado máximas de 43,9ºC en varias zonas andaluzas, como en la Roda de Andalucía (Sevilla) donde se alcanzó esta temperatura a las 17,10 horas o en Montoro (Córdoba) a las 17,30 horas.

Del Pino ha explicado que la razón de esta ola de calor "se debe sobre todo al calentamiento solar", y que este episodio se espera que dure, a nivel de España, al menos hasta el jueves, mientras que Andalucía "será hasta el viernes y no se descarta que hasta el sábado".

Así, ha precisado que a partir del jueves el anticiclón atlántico "se reforzará y se colocará en dirección norte-sur" haciendo que bajen las temperaturas, pero esta situación "se está retrasando". Además, "es posible que en la parte superior de la troposfera haya un embolsamiento de aire frío que puede traer algún chubasco a finales de esta semana y principios de la siguiente en la parte oriental de Andalucía".

Al respecto, ha apuntado que habrá un descenso "significativo" de temperaturas entre el sábado y el domingo que podría ser de hasta diez grados centígrados, una bajada "que se notará mucho más el domingo".

No obstante, Del Pino ha precisado que en esta cuarta ola de calor "no se esperan las temperaturas de las anteriores y no habrá muchos avisos rojos". "Habrá muchos avisos de nivel amarillo porque es una ola muy extensa, pero no de mucha intensidad", ha manifestado.

En este sentido, y respecto a las temperaturas nocturnas, también ha indicado que "son altas pero no tanto" como en olas anteriores. Sin embargo, ha concretado que la noche del jueves al viernes "puede ser que no baje la temperatura de 25 o 26 grados en algún punto del Valle del Guadalquivir".