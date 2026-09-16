Andalucía "promoverá mejoras" para los programas de movilidad internacionales: "Nadie debe volver en un ataúd"

Participantes en el minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México. A 14 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha anunciado este miércoles que la Junta va a "promover" que las universidades públicas andaluzas reúnan a la sectorial de internacionalización para elaborar una propuesta de mejora --con el fin de trasladarla al Gobierno de España-- en materia de movilidad internacional tras el asesinato de la estudiante de Granada (UGR) Claudia Tacoronte --de 21 años de edad y universitaria de Ciencias de la Educación-- en el Estado de Morelo, en México. En la universidad de este Estado han sido asesinadas ya cuatro estudiantes.

La Universidad de Granada (UGR) asegura que "no era conocedora" de feminicidios en esta zona de México y "sólo atendía a actualizaciones de la información" realizadas por el Ministerio de Exteriores sobre el Estado de Morelos (México). La familia de Claudia, por su parte, ha hecho público su "enfado" por la organización del intercambio entre la UGR y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en estas condiciones de inseguridad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Paradela ha apuntado que entre las medidas que estarían encima de la mesa se encuentra una mejora de la comunicación de las alertas en las zonas en las que se prevean intercambios. Es "prematuro" pero "podría haber cambios en el listado" de países con los que cerrar programas de movilidad. Paradela ha aclarado que los protocolos dependen de las universidades aunque están elaborados en función a la información que pasa Exteriores.

"Nadie debería volver en un ataúd de una actividad formativa", ha sentenciado el consejero, que ha calificado el asesinato de un suceso "tremendamente triste" y ha valorado que la UGR reaccionara "de manera rápida" suspendiendo otras estancias en el mismo destino de Claudia. Ha reconocido que el asesinato "nos ha removido a todos --"no recuerdo precedentes--" y ha trasladado de nuevo las condolencias a la familia y a la comunidad universitaria de Granada.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha estado en contacto con su homólogo mexicano, quien le ha garantizado la máxima implicación de México por el asesinato de la estudiante canaria de la Universidad de Granada, Claudia Tacoronte, según informan fuentes de Exteriores.

Albares ha estado en contacto con el canciller Roberto Velasco para abordar el asesinato de la estudiante española Claudia Taraconte. Éste le ha garantizado la "máxima implicación" de México en aclarar este "terrible suceso", y le ha asegurado que México está comprometido al máximo nivel para resolver el caso.

El ministro Albares le ha agradecido la colaboración, han quedado en mantenerse estrechamente en contacto para esclarecer los hechos y que se rindan cuentas ante la justicia. Además, ha recordado que la Embajada española en México y el Consulado General están "plenamente movilizados y prestando toda la asistencia a la familia de Claudia".