El canciller mexicano garantiza a Albares la máxima implicación de México por el asesinato de Claudia Tacoronte

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha estado en contacto con su homólogo mejicano, quien le ha garantizado la máxima implicación de México por el asesinato de la estudiante canaria de la Universidad de Granada, Claudia Tacoronte, según informan fuentes de Exteriores.

Albares ha estado en contacto con el canciller Roberto Velasco para abordar el asesinato de la estudiante española Claudia Taraconte. Éste le ha garantizado la "máxima implicación" de México en aclarar este "terrible suceso", y le ha asegurado que México está comprometido al máximo nivel para resolver el caso.

El ministro Albares le ha agradecido la colaboración, han quedado en mantenerse estrechamente en contacto para esclarecer los hechos y que se rindan cuentas ante la justicia. Además, ha recordado que la Embajada española en México y el Consulado General están "plenamente movilizados y prestando toda la asistencia a la familia de Claudia".