Por Andalucía propone al Parlamento el rechazo del acuerdo UE-Mercosur y que Moreno lo impulse en Comité de las Regiones

Archivo - La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía debate este jueves una Proposición no de Ley del Grupo Por Andalucía con la que reclama que la Cámara exprese, de entrada, el rechazo al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) por calificarlo de "amenaza" a la agricultura y la ganadería, así como a "la soberanía alimentaria, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo".

En esta línea demanda que se desestime la aplicación provisional del acuerdo como decidió la Comisión Europea en tanto que se ignora qué dirá el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a raíz del dictamen que le elevó el Parlamento Europeo, así como propone plantear al Parlamento europeo "la queja por el proceder" de la Comisión, que también hará llegar a la propia Comisión Europea.

La PNL de Por Andalucía insta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su condición de vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, a que ejerza ese rol para que "impulse la iniciativa política" en la Mesa de este organismo representativo de regiones y ciudades para que "se reúna de forma extraordinaria" y ahí haga "o bien un pronunciamiento político, o bien un dictamen en contra del Acuerdo", así como sobre su aplicación provisional.

Quiere Por Andalucía que la Junta de Andalucía pide la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y que en este órgano de interlocución entre Gobierno y comunidades autónomas "lidere el rechazo" a ese Acuerdo y busque propiciar "una voz única en el Estado" sobre el rechazo a Mercosur.

Apuesta por que la Asamblea autonómica exija una Política Agraria Común "fuerte, suficiente y bien financiada" y pide que sea "un modelo justo y redistributivo", para lo que plantea que "establezca topes por arriba" y de esa forma se garantice que "por debajo lleguen los recursos".

La iniciativa de Por Andalucía exige a la Junta liderar un movimiento de rechazo a los recortes en la Política Agraria Común por "una orientación belicista del presupuesto europeo", que atribuye a una "estrategia de rearme" por parte de Partido Popular y Vox "a costa de los fondos agrarios, la cohesión territorial, la protección del medio ambiente, y la soberanía alimentaria".

Pide Por Andalucía "coherencia" entre la política comercial de la UE y su hoja de ruta con estrategias como 'De la Granja a la Mesa' al considerar que, de no hacerlo, se incurre en "socavar los objetivos ambientales, sociales, de seguridad alimentaria y de transición agroecológica de la propia Unión".

Reclama también la PNL de Por Andalucía que se cumpla "la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (Undrop) en todas las políticas comerciales y agrarias" y que el Acuerdo UE-Mercosur se suspenda hasta que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita el dictamen solicitado por el Parlamento".

Propone la iniciativa que la Junta de Andalucía impulse "un programa de complemento autonómico de la PAC" con la idea de corregir "las fallas del modelo de distribución actual" y que se centre en apoyo a "la agricultura y ganadería social y tradicional con ayudas económicas directas a pequeñas y medianas explotaciones".

Exige que tanto la Administración del Estado como la autonómica refuercen "los medios humanos y materiales para los controles y la inspección que garanticen la seguridad alimentaria y la trazabilidad de las importaciones de productos de países terceros".