La Junta destaca más de 81.120 mujeres formadas con Preparadas y miles de historias de transformación en Andalucía

Alumnas del programa 'Preparadas' - JUNTA DE ANDALUCÍA
SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, la Junta de Andalucía ha destacado el impacto del programa formativo Preparadas, una iniciativa estratégica desarrollada por la Consejería de Empleo, Empresa y Empleo, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next Generation EU, que ha formado ya a 81.121 mujeres en competencias digitales y profesionales, llegando a 572 municipios de Andalucía y fortaleciendo la igualdad de oportunidades en la región.
Según ha destacado la Junta en una nota, Preparadas "no solo ofrece formación digital y profesional, sino que genera confianza, autonomía y nuevas oportunidades laborales, especialmente en municipios rurales y zonas con menos acceso a recursos".
"Cada historia que nace al calor de este programa, refleja cómo la capacitación puede abrir puertas y cambiar realidades. Cada proyecto, cada emprendimiento, cada logro tiene un rostro y un nombre. Las experiencias de Zamary, Pepi, Luisa y Cinzia, por ejemplo, dan vida al impacto que Preparadas genera en toda Andalucía", han subrayado.
Tras años dedicada a la educación y la atención al cliente, Zamary de Burguillos (Sevilla) encontró en Preparadas el impulso para reinventarse. Gracias a la formación recibida, "hoy lidera su propio negocio turístico, diseñando viajes a la carta con creatividad y pasión".
Pepi, de Chiclana (Cádiz), después de años de cambios y maternidad, llegó a Preparadas con formación, "pero sin confianza en sí misma". Los cursos le permitieron "recuperar autonomía digital, autoestima y determinación". "Ahora enciendo mi ordenador, gestiono mis trámites y me siento autosuficiente", ha compartido Pepi, quien ha mostrado su testimonio en el podcast de Preparadas y, junto a otras compañeras, relata cómo ha recuperado su independencia digital.
Luisa de El Bosque (Cádiz) transformó su pasión por los viajes en un negocio digital. "La motivación, la formación y la aplicación práctica de lo aprendido en Preparadas le han permitido desarrollar un proyecto sólido y con futuro".
Apasionada por la repostería casera italiana, Cinzia de Híjar (Granada) convirtió su talento en un proyecto real y sostenible. La formación le "permitió organizarse, planificar y utilizar Instagram y TikTok como escaparate, destacando entre la competencia y llegando a más clientes".
Estas historias son solo una pequeña muestra del talento y la resiliencia de las mujeres andaluzas, que día a día aplican lo aprendido en Preparadas para crecer profesionalmente y generar impacto en sus comunidades. "El programa demuestra que la igualdad no se construye solo con palabras: se construye ofreciendo oportunidades reales, acompañamiento y formación que transforma vidas".