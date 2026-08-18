Andalucía recibe 1,6 millones de viajeros aéreos internacionales en julio, un 8,7% más que el mismo mes de 2025

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en una foto de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió el pasado mes de julio un total de 1.590.931 pasajeros aéreos internacionales, lo que representó el 12,8% de los seis principales destinos en España, un 8,7% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este martes por Turespaña. En este sentido, son 8,8 millones de pasajeros internacionales los que han recalado en Andalucía desde enero, un 8,8% más que en los siete meses del pasado año.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, en el marco nacional, la cifra de julio asciende a 12,4 millones, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo mes del año anterior. De este modo, el 87,4% del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 6,1% más que en julio de 2025. Así, desde América llegó el 5,7%, con un incremento del 3,1%. Por su parte, los procedentes de Asia aumentaron un 4,1%.

Durante los primeros siete meses del año, España recibió 67 millones de pasajeros internacionales registrando un incremento del 5,2% respecto al mismo periodo de 2025. Esto supone alrededor de 3,3 millones de llegadas adicionales.

Además, en julio, se registró un aumento de llegadas de viajeros internacionales desde los principales mercados, de manera que destacó la "notable subida" interanual de Polonia y Bélgica. En cuanto a Estados Unidos, modera el volumen de llegadas respecto a meses anteriores.

En la diversificación de mercados, capítulo 'Resto de países', destacan por el incremento de llegadas de visitantes internacionales, China y Canadá. De esta manera, los principales países también iberoamericanos registraron incrementos, destacando Brasil y México. Asimismo, las llegadas de los países del Golfo Pérsico siguen en retroceso con la excepción de Arabia Saudí que ha iniciado su recuperación.

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE DESTINO

Entre los mercados tradicionales, desde Reino Unido llegaron alrededor de 2,9 millones de pasajeros internacionales, lo que supone el 23,3% del total del flujo de llegadas, con un avance interanual del 6,3%. En esta línea, Baleares fue su principal destino con una cuota del 26% del total y un avance del 2,3%, mientras que le sigue Canarias con una cuota del 20%. Igualmente, todas las comunidades excepto Galicia y el Principado de Asturias "incrementaron notablemente" la recepción de llegadas de julio.

Así, desde Alemania volaron 1,6 millones de pasajeros lo que implica un 12,7% del total, con un "leve aumento interanual" del 0,8%. De esta forma, Baleares es la primera comunidad de destino este mes con una cuota estable del 46,3%, mientras que Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco reflejan un "notable aumento" este mes. En cambio, Canarias retrocede con alrededor de 9.000 llegadas menos.

A su vez, desde Italia llegaron 1,2 millones de pasajeros internacionales, el 10,2% del flujo recibido en julio, registrando un crecimiento interanual del 10,2%, un incremento que "benefició a todas las comunidades principales salvo a Canarias". Por ende, destacaron dicho mes los aumentos de la Comunidad Valenciana con más de 40.000 pasajeros adicionales junto a Andalucía, Baleares y el País Vasco también registraron "notables aumentos" de dos dígitos.

Al mismo tiempo, Francia emitió 899.715 pasajeros, el 7,3% del total y un incremento del 3,7% interanual. Por ello, este crecimiento favoreció principalmente a Baleares alcanzando una cuota del 24,4% de las llegadas; Andalucía y Canarias también fueron "notablemente favorecidas" con incrementos de dos dígitos.

Respecto a los 560.248 pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,5% del total en julio, y experimentaron una disminución del -1,7%, debido al descenso en todas las comunidades con la excepción de la Comunidad Valenciana, Canarias, el Principado de Asturias y Galicia. En esta línea, las principales receptoras fueron la Comunidad Valenciana y Cataluña reuniendo entre las dos el 41,6% de las llegadas.

En julio, las seis principales comunidades autónomas acapararon el 96,8% del total de llegadas y, además, todas registraron aumentos. De esta forma, la Comunidad Valenciana registró una "notable subida" del 12,8% y Canarias la que creció menos con el 0,3%. En el epígrafe 'Resto de comunidades' destaca el País Vasco por volumen de llegadas y por su expansión de dos dígitos.

En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, recibiendo 2,3 millones de pasajeros en julio, un 4,6% de crecimiento interanual. Asimismo, el aeropuerto de Barcelona se sitúa en segundo lugar con 2,2 millones de pasajeros, un 7,7% más. Interanualmente, el aeropuerto que más crece es el de Valencia, con un aumento del 15,3%.