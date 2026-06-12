Andalucía recibe 718 millones para desarrollar el Plan Estatal de Vivienda, que movilizará 1.197 millones en un lustro

Archivo - Obras de 480 viviendas protegidas en el barrio de Entrenúcleos en Dos Hermanas (Sevilla). - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibirá del Gobierno de España un total de 718,2 millones para el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda (PEV 2026/2030), que con la aportación mínima de la comunidad autónoma de 478,8 millones, movilizará un total de 1.197 millones en cinco años, tras aprobarse por unanimidad este viernes en Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana los criterios de distribución de los 7.000 millones de dicho Plan. Para 2026, la anualidad que recibirá Andalucía asciende a 136,8 millones.

En el encuentro con las comunidades autónomas y ciudades autónomas, que ha presidido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, este ha reiterado el "importante mensaje que se lanza a la ciudadanía, donde distintas administraciones, de distinto color político, se han puesto de acuerdo en el principal problema que preocupa a la ciudadanía", ha recogido el Gobierno en una nota.

Con este nuevo acuerdo "por unanimidad", se mantiene la senda de aprobación de todos los acuerdos que ha propuesto Isabel Rodríguez a las comunidades autónomas sin votos en contra. En total, en esta Legislatura, ya son diez. "Desde el Gobierno de España trasladamos nuestra mano tendida para colaborar, trabajar conjuntamente y conseguir los objetivos de este nuevo Plan Estatal de Vivienda", ha subrayado el secretario de Estado en el interior de la reunión.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda supone una "clara muestra de la voluntad de diálogo y consenso que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto siempre sobre la mesa para culminar la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de Barcelona para alcanzar un acuerdo de país por la vivienda".

Prueba de ese modelo de "consenso, diálogo y acuerdo" son las 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en torno al contenido del Plan, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final del Plan. El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones, de los que 800 corresponden a la anualidad de 2026.