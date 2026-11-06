Andalucía reclama a Cuerpo "soluciones" a la "desconexión" por AVE y reconoce que "no van a ser suficientes"

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha reclamado este viernes al nuevo ministro de Transporte, Carlos Cuerpo, que busque "soluciones" para "paliar en la medida de lo posible la desconexión" que está sufriendo Andalucía como consecuencia del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha reconocido, no obstante, que cualquier alternativa "no va a ser suficiente" ya que el volumen que moviliza el tren --33.000 viajeros al día, doce millones al año-- es "casi imposible" que lo muevan otros medios, caso del avión y los autobuses.

En una entrevista con Canal Sur radio recogida por Europa Press, Muñoz-Atanet ha confirmado que al Gobierno andaluz "nos consta" que el Ejecutivo está "trabajando" en la línea de reforzar las conexiones aéreas, y a las empresas de autobuses se les han solicitado ya refuerzos. En cualquier caso, el consejero ha reconocido que en estos momentos es díficil cuantificar cuántos viajeros serán capaces de absorber el avión y el autobús porque "todo depende de lo que pueda movilizar" el Gobierno, con competencias en esta materia.

Preguntado sobre la decisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de no volver a usar un AVE hasta que no se le haga una auditoría certificada a la línea, Muñoz-Atanet ha reconocido que el problema del ferrocarril, y en concreto del corredor Sur, ha sido de "gestión", aludiendo a que en Adif se sustituyeron perfiles técnicos por políticos; se mantuvo el servicio pese a las obras y se multiplicaron por tres los servicios durante los trabajos.

Además, el consejero ha criticado la reducción de hasta un 30% del mantenimiento. Una gestión, según sus palabras, "caótica. Frente a esta política, el titular andaluz de Movilidad ha señalado que el 60% de los presupuestos de 2027 para Andalucía se destinan a seguridad: "Vamos a mantener lo que tenemos".