Iberia añade más de 39.000 nuevas plazas a Andalucía hasta el 30 de noviembre por la desconexión por tren tras Urda

Archivo - Avión de Iberia. - IBERIA - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha anunciado que, como consecuencia del accidente de Urda en Toledo, incrementará su capacidad en Andalucía desde el próximo 9 de noviembre y hasta el 30 del mismo mes. Durante ese periodo, la compañía añadirá 208 vuelos, que pondrán a disposición de los clientes 43.568 asientos adicionales. Esta oferta supone un incremento del 44% sobre la capacidad inicialmente prevista para esas fechas. Los billetes están topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista, y de 149 euros en tarifa Business.

El refuerzo cubrirá todos los aeropuertos del Andalucía donde opera Iberia, con vuelos adicionales entre Madrid y Sevilla, Málaga, Jerez, Granada y Almería. El desglose por destinos es el siguiente: Sevilla: 84 vuelos adicionales y 16.142 asientos; Málaga: 62 vuelos adicionales y 11.862 asientos; Jerez: 36 vuelos adicionales y 6.480 asientos; Granada: 14 vuelos adicionales y 2.520 asientos y Almería: 12 vuelos adicionales y 2.160 asientos. En total, más de 39.000 plazas añadidas.

La programación incluye también subidas de calibre en algunas frecuencias ya previstas: 18 vuelos en la ruta con Sevilla, nueve por sentido, y 10 en la de Málaga, cinco por sentido. De esta forma, Iberia amplia la capacidad adicional con Andalucía que comenzó a desplegar el pasado 28 de octubre como respuesta al aumento de la demanda por el accidente de tren en Urda (Toledo). Desde ese día y hasta el 30 de noviembre, la compañía ofertará 61.402 plazas adicionales. El Grupo Iberia mantiene además limitados los precios máximos de todos sus vuelos entre Madrid y Andalucía hasta el 30 de noviembre.