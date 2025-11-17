Andalucía refuerza la respuesta sanitaria ante la violencia de género con jornadas formativas en las ocho provincias

Archivo - Imagen de una señal contra la violencia machista. Foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha impulsado, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, las delegaciones territoriales de Sanidad y Consumo y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), la tercera edición de las Jornadas Provinciales de Ámbito Sanitario ante la Violencia de Género, que se celebrarán entre el 18 y el 28 de noviembre en las ocho provincias andaluzas.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer el papel del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) en la detección temprana, la atención integral y la coordinación interinstitucional frente a la violencia de género, además de ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y formación para los profesionales implicados en su abordaje.

Las jornadas contarán con la participación de personal del SSPA, así como de representantes de los ámbitos social, judicial, educativo, policial y asociativo, cuya colaboración resulta esencial para ofrecer una respuesta integral a las víctimas.

Ademas, también se prevé la asistencia de estudiantes de titulaciones sociosanitarias, con el objetivo de fomentar la sensibilización y la capacitación desde las primeras etapas de la formación profesional.

La programación de las jornadas combina espacios de exposición, reflexión y participación, con un formato homogéneo en toda Andalucía, "adaptado a la realidad de cada provincia".

Tal y como ha señalado la citada nota de prensa, los contenidos se articulan en torno a tres grandes ejes: la actualización técnica y normativa, centrada en el nuevo Protocolo de Detección Temprana de la Violencia de Género en el SSPA; la coordinación interinstitucional, que aborda la colaboración entre los distintos servicios públicos y entidades sociales; y la presentación de experiencias y buenas prácticas, con ejemplos reales de intervención interdisciplinar y atención integral a las víctimas.

El director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Manuel Fernández, ha destacado que "la respuesta sanitaria ante la violencia de género es un pilar fundamental en la protección de la salud y la vida de las mujeres. Con estas jornadas reforzamos la capacitación de los profesionales del sistema sanitario andaluz y su coordinación con otros ámbitos para garantizar una atención integral, cercana y eficaz".

La participación en las jornadas es gratuita, con inscripción a través de la plataforma de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y los aforos oscilan entre las 80 y las 282 plazas por provincia, alcanzando un total de 1.494 participantes previstos en toda Andalucía.

Estas jornadas se enmarcan en las actividades organizadas en Andalucía con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y forman parte de la estrategia de la Consejería para reforzar la formación, la sensibilización y la coordinación profesional en el ámbito sanitario. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias "mantiene una apuesta firme por la formación continua de los profesionales del SSPA en materia de violencia de género".

Cada año, cerca de 4.000 profesionales participan en actividades formativas específicas que abarcan desde la sensibilización y la atención en urgencias hasta la aplicación práctica de los protocolos de actuación y detección temprana.

En 2025, además, se ha puesto en marcha por primera vez una formación virtual especializada en el uso del nuevo Protocolo de Detección Temprana, elaborada en colaboración con la EASP y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), junto con nuevas acciones presenciales dirigidas a los Equipos de Atención a la Mujer.