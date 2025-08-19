Andalucía registra 36 muertes por altas temperaturas durante la ola de calor: Sevilla a la cabeza, con 14 fallecidos

Archivo - Un termómetro marca 45 grados a las 14:00 de la tarde junto a un trabajador de Glovo en bicicleta. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha contabilizado un total de 36 muertes atribuibles a temperaturas extremas durante los 16 días que ha durado la ola de calor en la Península Ibérica. En este sentido, la provincia de Sevilla, con 14 fallecidos, ha sido la que más muertes ha registrado entre el pasado domingo 3 de agosto y este lunes.

Según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diario (MoMo) recogidos por Europa Press, la lista sigue con Almería, que ha registrado ocho muertes atribuibles al calor; Jaén, con cinco muertes; Córdoba y Granada, con cuatro muertes, así como Huelva con un solo fallecido.

En contraposición, las provincias de Cádiz y Málaga no han contabilizado muertes de dicha índole durante la ola de calor más larga registrada desde 2022 en España. Por aquel entonces, el periodo de altas temperaturas se prolongó un total de 18 días comprendidos entre el 9 y el 26 de julio.

Cabe recordar que este pasado domingo en el municipio cordobés de La Rambla falleció un anciano de 77 años por golpe de calor en el Hospital de Montilla, donde fue ingresado "tras haber estado expuesto a altas temperaturas en la vía pública". Según fuentes de Salud consultadas por Europa Press, el fallecido estaba "clasificado dentro del grupo de riesgo 1, por sus factores de riesgo individuales".

Así, la provincia de Córdoba, más allá de los valores del MoMo, contabiliza cuatro de las ocho muertes en Andalucía por golpe de calor desde que se activó el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025 el pasado 16 de mayo.

14 Y 15 DE AGOSTO, LOS PEORES

Durante toda la ola de calor en la comunidad andaluza, según los datos del MoMo, perteneciente al Ministerio de Sanidad, los días 14 y 15 de agosto han sido las fechas con más muertes atribuibles a temperaturas extremas, en concreto cinco cada día. A la par, le sigue muy de cerca el 16 de agosto, con cuatro fallecidos.

Por último, hay que puntualizar a su vez que la semana del 11 al 17 de agosto fue la más trágica en Andalucía, cuando se registraron 25 de las 36 muertes atribuibles al calor, un 69% del total, de los 16 días que ha durado este periodo de altas temperaturas en España y que ha coincidido con una masacre en forma de incendios a las superficies forestales del país.