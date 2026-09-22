Andalucía registra más de 3.000 donaciones de médula durante 2026, más del 76% de todo 2025. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado en lo que va de 2026 un total de 3.143 donaciones de médula, lo que supone ya más del 76% de todas las donaciones de médula ósea durante 2025 (4.112). "Estas cifras muestran una vez más la solidaridad de los andaluces, y la excelente labor de los profesionales de los Centros de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) durante todo el año para sensibilizar sobre la importancia de este gesto para miles de pacientes" ha recordado Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, en el marco del Día Mundial del Donante de Médula Ósea que se celebra este martes.

Además, "Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma que más donantes aporta al Plan Nacional de Médula, con el 23% de los donantes de todo el país", ha añadido Antonio Sanz en una nota de prensa. Concretamente, durante todo 2025 se incorporaron 4.182 nuevos donantes a la red y en 2026 ya se han incorporado en el Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo) más de 3.000 andaluces, dato que muestra un "constante ritmo" de inscripciones a esta red solidaria, con una media de 380 donantes nuevos cada mes.

Actualmente, en Andalucía existen un total de 121.194 donantes registrados y disponibles para donar médula si se encuentra algún paciente compatible en cualquier lugar del mundo. Además, hay casi 535 más pendientes de confirmación tras recibir sus solicitudes y analíticas, por lo que el presente año finalizará con una cifra récord de donantes.

Por provincias, a mitad de año Málaga encabezaba la lista con 751 registros, seguida de Sevilla (417), Huelva (329) y Almería (203). En Cádiz se han inscrito un total de 153, en Córdoba 121, en Jaén 108 y en Granada 194.

Actualmente, la media de edad de los españoles inscritos es de 40 años, siendo la edad media de los nuevos donantes incorporados en 2025 de 27 años. Sin embargo, solo el 33% de los donantes registrados son varones frente a un 67% de mujeres. Este dato contrasta con el hecho de que, de cada diez donantes efectivos, siete son hombres, lo que pone de manifiesto la importancia de atraer a donantes varones.

En 2025 se realizaron 630 trasplantes de médula ósea en Andalucía, 305 trasplantes autólogos (con células madre procedentes del propio paciente) y 295 de alogénicos (es decir, de donante) y, dentro de estos últimos, el gesto altruista de los donantes no familiares alcanzó a 151 personas (13 de ellos niños), quienes no se hubieran podido trasplantar sin las donaciones recibidas a través de REDMO tanto de donantes españoles como de otros países.

Este tipo de trasplantes es, en muchas ocasiones, la única alternativa eficaz para el tratamiento de leucemias, linfomas y otras enfermedades hematológicas. La fuente de células madre o progenitores hematopoyéticos puede ser de médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical. Los trasplantes se clasifican como autólogos (del propio paciente) o alogénicos (cuando se realiza a partir de células de otra persona, familiar o donante no emparentado).

Tan sólo el 25/30% de los pacientes que necesitan un trasplante alogénico tienen un familiar compatible; de ahí la necesidad de incrementar la cifra de donantes de médula ósea, para facilitar que todas las personas que necesiten un trasplante tengan posibilidad de conseguirlo.

En la última década, el tiempo medio de búsqueda de un donante se ha reducido de manera muy importante y actualmente es de 26 días. En lo que respecta a la procedencia del donante no familiar, el pasado año el 26% procedieron del registro español. Este incremento facilita la logística y mejora la sostenibilidad de nuestro sistema y es una de las claves que marca el Plan Nacional de Médula Ósea.

El aumento en la efectividad de donantes andaluces está directamente relacionado con el aumento en el número de personas inscritas en el Redmo y con la mejora cualitativa del propio registro. En este sentido, destaca el esfuerzo realizado para mejorar la calidad de los tipajes HLA (datos inmunológicos de los donantes registrados) en el CTTC de Málaga en los últimos años, lo que se traduce en una mayor agilidad en los procesos de búsqueda.

El Registro Español de Donantes voluntarios de Médula Ósea (REDMO) funciona en España desde 1991, gestionado por la Fundación Josep Carreras en coordinación con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y las Comunidades Autónomas. Está conectado con otros registros internacionales de donantes de médula ósea para realizar la búsqueda de donantes no familiares compatibles con pacientes españoles que necesiten un trasplante de médula y para facilitar los datos de los donantes de nuestro país para pacientes de otros países.

Cuando un paciente necesita un trasplante de médula ósea, en primer lugar se busca a un familiar compatible. Si no se dispone de ninguno, se inicia a través del Redmo una búsqueda de un donante compatible tanto a nivel nacional como internacional.

Este sistema garantiza la equidad entre todos los pacientes que esperan un trasplante en cualquier lugar del mundo, ya que cuando los datos de un donante se inscriben en el Redmo, estos datos pasan automáticamente a la World Marrow Donor Association (WMDA - red mundial de donantes de médula ósea) donde quedan a disposición de cualquier paciente del mundo.

Por tanto, no puede haber un donante para un paciente concreto y, por eso, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se recuerda que los llamamientos a la donación para casos concretos no son efectivos. La edad para inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea es entre 18 a 40 años. La mayor juventud del donante se relaciona directamente con mejores resultados clínicos y es lo más solicitado por los equipos de trasplante.

En Andalucía, los centros de referencia para hacerse donante de médula son los Centros de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células y en concreto, en el CTTC de Málaga se realiza el tipaje HLA (DNI inmunológico) de todos los donantes de médula de Andalucía para su posterior registro en el Redmo.

La efectividad del registro de donantes andaluces es cada vez mayor, al inicio del Plan Nacional de Médula en el año 2012, tan sólo se producían 5 donaciones efectivas anuales en Andalucía, mientras que en el pasado año fueron 62, lo que significa que 62 personas (españoles y de otros países) pudieron salvar su vida gracias a estos donantes de médula andaluces.

La médula ósea no es la única fuente de células madre sanguíneas, estas también se pueden obtener a través de la sangre de cordón umbilical. Andalucía dispone de 20.968 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU), un 34.5% de todas las almacenadas en España (60.897) y el mayor registro de España. En 2025 se enviaron desde los bancos españoles 52 unidades de SCU para trasplante, nueve para pacientes nacionales y 43 para extranjeros.

Conforme han pasado los años, la opción de trasplante con SCU se ha ido reduciendo por el desarrollo de otros tipos de trasplante. A pesar de ello, el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical de Andalucía, ubicado en el Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Málaga, ha mantenido el número de unidades distribuidas tanto a hospitales nacionales como internacionales, siendo el segundo banco que más unidades distribuye, después del Banco de cordón de Cataluña.

Además de su uso para trasplante medular, existen múltiples investigaciones y ensayos clínicos que están estudiando otras aplicaciones terapéuticas a partir de la sangre de cordón umbilical y en las que también participa el Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Málaga.