Andalucía registra la primera muerte por fiebre del Nilo de este año en Dos Hermanas (Sevilla) y eleva a 17 los casos

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento del hombre diagnosticado de Fiebre del Nilo Occidental (FNO) residente en Dos Hermanas (Sevilla). El paciente, de 82 años de edad y con patologías previas, permanecía ingresado en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla tras ser diagnosticado de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) el pasado 27 de julio.

La Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias también ha confirmado en una nota un nuevo caso en la localidad sevillana de Aznalcázar, con lo que ya son 17 los diagnosticados esta temporada. Se trata de un caso leve de infección por virus del Nilo occidental (VNO). En consecuencia, la Consejería ha decidido decretar hasta 24 de Agosto el periodo de declaración como área en alerta de esta localidad sevillana. El caso ha sido confirmado por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos. La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Aznalcázar, y a la Diputación de Sevilla.

UN TOTAL DE 19 MUNICIPIOS EN ALERTA

Actualmente, son 19 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y Lopera (Jaén). Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

Hasta el momento, se han diagnosticado doce casos leves y cinco casos neuroinvasivos de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar, Sevilla, Bollullos de la Mitación y Dos Hermanas, después de haber realizado estudios de laboratorio a 342 usuarios, despistaje de arbovirosis en 107 pacientes con meningitis víricas y 2.088 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 219 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 4148 determinaciones en 215 trampas activas que, de momento, han resultado positivas: en Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada); Bujalance (Córdoba); Benacazón, Castilblanco de los Arroyos, Constantina, Coria del Rio, La Puebla del Río, incluyendo el paraje de la Dehesa de Abajo y el casco urbano, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa (Sevilla); y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga); Lopera (Jaén).

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río, Almensilla, San Juan de Aznalfarache, Benacazón y Aznalcázar, en la provincia de Sevilla y Mollina en la provincia de Málaga.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con 134 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género culex, principalmente culex pipiens y culex perexiguus, y centraliza, además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO), de manera que recibe información de cerca de 220 trampas para la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio o la declaración de un área en alerta municipal o área singular, en caso de que se detecte circulación del virus en un núcleo de población alejado al principal del municipio, como pedanías o entidades locales autónomas.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Actualmente 122 municipios se encuentran en un nivel de riesgo alto: Almería 6, Cádiz 18, Córdoba 14, Granada cinco, Huelva 15, Jaén nueve, Málaga once y Sevilla 44.

Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.563 verificaciones en un total de 690 municipios. En 353 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control. Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 2.972 acciones directas, en las que han participado 60.409 personas, e indirectas (cartelería, radio, etcétera). En concreto, se han desarrollado 1058 acciones comunitarias, 1.596 en centros escolares, 117 en colaboración con profesionales no sanitarios y 201 con profesionales sanitarios.