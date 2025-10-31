Andalucía registra un superávit presupuestario de 429 millones hasta agosto, un 44% más que hace un año

El déficit público se sitúa en 27.478 millones de euros, un 19,5% menos, y el del Estado alcanza los 32.024 millones, un 10,1% menos

MADRID/SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía registró hasta agosto un superávit presupuestario de 429 millones, dato absoluto que representó el 0,19% del PIB de la región. En la comparativa interanual, sobre agosto de 2024, ese saldo positivo entre ingresos y gastos es un 43,95% superior al que se contabilizó entonces, que fue de 298 millones y supuso el 0,14% de la riqueza andaluza.

Según los datos que ha difundido este viernes el Ministerio de Hacienda, el superávit de Andalucía casi multiplicó por cinco el de la media de las comunidades autónomas, que, medido en términos relativos fue un 0,04% del PIB regional y sumó en total 596 millones, lo que supone que Andalucía representó el 71,9% de ese saldo favorable.

Cataluña contabiliza el mayor superávit absoluto, con 631 millones, que supuso el 0,20% de su riqueza, aunque el mayor superávit relativo fue el de Canarias, cuyo saldo favorable de 481 millones entre ingresos y gastos supuso el 0,78% de su PIB.

Frente al superávit andaluz contrasta también el déficit presupuestario de otros territorios que comparten la denuncia de su infrafinanciación desde la perspectiva de los ingresos que proporciona el modelo de financiación autonómica, como son los casos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

La primera tuvo un desfase de 286 millones hasta agosto, un 0,65% de su PIB, mientras que la Comunidad Valenciana presentó un déficit presupuestario de 964 millones, un 0,62% medido según su riqueza.

Este superávit autonómico se explica por el aumento de los ingresos de un 4,6%, que sitúa los recursos en 175.993 millones, 0,4 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del gasto, que lo hace hace un 5%, hasta alcanzar los 175.397 millones.

A nivel nacional el déficit público consolidado de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social --incluida la ayuda financiera-- ha cerrado el mes de agosto en el 1,64% del PIB, por debajo del 2,14% registrado en el mismo periodo de un año antes, con 27.478 millones de euros, que supone un 19,5% menos.

Con motivo de las graves inundaciones, provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que tuvo lugar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, se ha recogido en las cuentas del agregado un gasto de carácter extraordinario, por un importe provisional, de 3.598 millones, equivalente al 0,21% del PIB, incluidas las transferencias de carácter finalista a las corporaciones locales por importe de 1.918 millones.

Si se descuenta el gasto producido por la DANA el déficit del agregado de Administraciones públicas sin incluir la Administración local, a finales de agosto de 2025, se situaría en 23.880 millones, inferior en un 30% al resultado negativo del mismo periodo de 2024.

El déficit de la Administración Central se sitúa en 35.591 millones a finales de agosto de 2025, el 2,12% del PIB, por debajo del 2,35% de un año antes.

Los Fondos de la Seguridad Social registran un superávit de 7.517 millones a finales de agosto de 2025, superior a los 2.053 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. En términos de PIB el superávit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,45%.

EL DÉFICIT DEL ESTADO CAE UN 10,1% A 32.024 MILLONES EN SEPTIEMBRE

Los datos referidos hasta el mes de septiembre muestran que el déficit solo del Estado en términos de contabilidad nacional ha sido de 32.024 millones, inferior en un 10,1% al del mismo periodo de 2024. En relación al PIB, el déficit hasta septiembre equivale al 1,91% de dicha magnitud, ratio inferior en 0,32 puntos porcentuales a la de 2024, del 2,23%.

Según Hacienda, este resultado está afectado por la liquidación definitiva del ejercicio 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, con un resultado neto conjunto negativo para el Estado que se traduce en un mayor déficit de 13.627 millones.

Con motivo de la DANA, se ha registrado un gasto extraordinario de 2.566 millones, de los cuales 1.905 millones corresponden a transferencias finalistas a la Administración Local, equivalente al 0,15% del PIB.

Si de la cifra de déficit o, en su caso, superávit se descuentan los intereses se obtiene el saldo primario. A finales de septiembre de 2025 se ha obtenido un déficit primario de 5.769 millones, inferior en un 50,3% al del mismo periodo de 2024, con 11.615 millones. En términos del PIB, estas cifras representan el 0,34% y el 0,73%, respectivamente.

LOS INGRESOS DEL ESTADO POR IMPUESTOS CRECEN UN 10%

Los recursos no financieros --ingresos-- se sitúan en 223.294 millones, lo que implica un 8,6% más respecto al mismo periodo de 2024. Los impuestos alcanzan los 185.185 millones, en torno al 83% del total de los recursos, tras crecer un 10% respecto a septiembre de 2024.

Esta evolución se debe, principalmente, a los mayores ingresos de las principales figuras tributarias. Los ingresos por IVA presentan un crecimiento interanual del 9,1%, hasta los 80.222 millones, debido, entre otras razones, a la recuperación, desde el uno de enero de 2025, de los tipos originales, ya que en el mismo periodo de 2024, aunque ya habían comenzado a recuperarse, en la mayoría de los casos, eran todavía inferiores a estos.

LOS INGRESOS POR IRPF SE DISPARAN UN 17,6%

Por su parte, los ingresos derivados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) crecen un 17,6%, hasta situarse en 49.194 millones, los del Impuesto sobre Sociedades en un 6,3%, hasta los 25.147 millones, y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en un 31,4%, hasta los 3.793 millones.

La reversión de las medidas fiscales adoptadas para hacer frente a la subida de precios de 2022 y 2023 también ha permitido la recuperación de los ingresos procedentes de otras figuras, como los del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), desde los 429 millones en 2024 hasta los 1.308 millones en 2025, o los del Impuesto Especial sobre la Electricidad en 475 millones, desde los 720 millones en 2024 hasta los 1.195 millones en 2025.

Como novedades de 2025, el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades de crédito ha recaudado 1.423 millones. Esta figura sustituye al gravamen temporal sobre entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, con una recaudación en 2024 de 1.695 millones, mientras que en 2025 se han ingresado 115 millones, correspondientes a liquidaciones practicadas por la administración.

También ha dejado de estar vigente para este ejercicio el gravamen temporal energético, por el que en 2025 se han devuelto 69 millones, mientras que en 2024 se recaudaron 1.164 millones.

Por último, los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 4.910 millones, con un descenso del 1,5%, y el resto de los ingresos en 33.199 millones, con un aumento del 2,7%.