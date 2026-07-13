Andalucía replica a Illa que Cataluña no busca "liderar" sino "hacer trampa" con la reforma del sistema de financiación

1103885.1.260.149.20260713142737 La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, interviene en la inauguración de la XIII edición de Alhambra Venture. (Foto de archivo). - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y portavoz del Gobierno andaluz, además de consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (PP-A), ha replicado este lunes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que su gobierno no busca "liderar" con la reforma del modelo de financiación autonómica que defiende y que ha planteado el Ministerio de Hacienda, sino que con ella lo que se hace es "trampa" con las comunidades autónomas.

Así lo ha venido a trasladar la portavoz del Gobierno andaluz en unas declaraciones remitidas este lunes a los medios de comunicación después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya desdeñado los reproches de las comunidades del PP y algunas del PSOE que rechazan la referida propuesta de financiación autonómica por considerarla un pacto bilateral, proclamando que Cataluña "no tiene que pedir permiso para liderar".

"Dice el señor Illa que es que Cataluña quiere liderar. Oiga, esto no es liderar, esto es hacer trampa, es una traición a todas las comunidades autónomas, porque este sistema de financiación está diseñado por el independentismo para beneficiar al independentismo", ha manifestado la consejera andaluza de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda remitió la pasada semana a las comunidades el primer borrador del acuerdo para reformar el sistema de financiación, y este martes, 14 de julio, está prevista una reunión del comité técnico para discutir la propuesta, antes de que, el 29 de julio, se celebre una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordarla.

De esta manera, en la víspera de dicha reunión técnica, Carolina España ha sostenido que el sistema de financiación autonómica que ha presentado el Gobierno de España es "un traje a medida para el independentismo catalán" que, además, "pagamos todos los españoles".

La portavoz ha subrayado que la Junta de Andalucía rechaza "este sistema como lo han rechazado todas las comunidades de España, a excepción de una sola, de Cataluña", que es "la única que acepta este sistema de financiación porque está diseñado por el independentismo" catalán, al que "privilegia" mientras que, a la vez, "perjudica ampliamente a Andalucía", según ha denunciado Carolina España, quien ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a "seguir defendiendo a Andalucía por encima de todo".

Ha aseverado que "lo que no puede ser es que Andalucía reciba con este sistema de financiación 143 euros menos que la media, y 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña". "Eso es una injusticia total", ha enfatizado la portavoz de la Junta.

Además, Carolina España ha recordado que el Gobierno andaluz viene solicitando que, "mientras se aprueba un nuevo sistema de financiación", que espera que "no sea" el que ha planteado el Ministerio de Hacienda, porque "no tiene los votos a favor" suficientes por parte de las comunidades autónomas, se implemente "un fondo transitorio de nivelación" que Andalucía "necesita" para que "compense la infrafinanciación" que sufre.

En ese punto, la consejera portavoz ha remarcado que cuando la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, era consejera de Hacienda en Andalucía, reclamaba ese fondo que, en cambio, luego "negó para Andalucía" en su etapa de ministra del ramo.

Y ha agregado que el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, "cuando era consejero en Valencia de Hacienda, pedía el fondo transitorio también" para dicha comunidad que está "infrafinanciada como Andalucía". "Ahora que es ministro, a ver qué hace, porque de momento nos ha negado también el fondo, al igual que su antecesora, la señora Montero", ha abundado la portavoz de la Junta.

Carolina España ha concluido denunciando que tanto la anterior ministra de Hacienda como el actual "reciben órdenes del independentismo catalán", y no hay "nada de nada" del "Fondo Transitorio de Nivelación para compensar a Andalucía" que la Junta reclama "mientras se aprueba un nuevo sistema de financiación" autonómica.