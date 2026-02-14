Andalucía roza las 12.700 incidencias y se mantiene activado el Plan de Emergencias en cuatro ubicaciones

Regresan a sus casas vecinos de San Martín del Tesorillo desalojados por las lluvias. A 08 de febrero de 2026 en San Martín del Tesorillo, Cádiz, Andalucía (España). - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado desde esta medianoche una quincena de incidencias, lo que eleva el total acumulado de emergencias gestionadas durante la serie de borrascas a 12.692, la mayoría de ellas en la provincia de Cádiz. Además, el Plan de Emergencias de Andalucía mantiene desde este pasado viernes cuatro escenarios operativos en la comunidad autónoma, concretamente en Grazalema, El Fresnillo, Ubrique y Guadalete en la provincia de Cádiz, así como Ronda (Málaga) y prensa de Montejaque: Cortes - Jimera de Líbar en Málaga. También se mantiene el corte de un total de 84 carreteras en toda la comunidad andaluza.

Así lo ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en un comunicado, donde ha detallado que el viento ha vuelto a concentrar, por segunda noche consecutiva, la mayoría de los avisos a las salas del 112. En la jornada de este viernes se coordinaron hasta 768 avisos de emergencia. En cuanton al acumulado, desde el pasado 27 de enero, las emergencias han alcanzado las 12.692, de las que 2.676 se han atendido en la provincia de Cádiz, 2.206 en Jaén, 2.118 en Sevilla, 1.827 en Granada, 1.297 en Málaga, 1.210 en Córdoba, 824 en Almería y 534 en Huelva.

Las caídas de elementos del mobiliario urbano, placas solares, ramas y árboles se han repetido fundamentalmente en la capital cordobesa, pero también de forma dispersa en otros puntos de la región. Ya esta mañana, el viento ha provocado la caída de un árbol sobre un vehículo en la calle Isla Gomera a las 7:15 horas de la mañana de Córdoba y en Málaga una palmera también se ha vencido, por efecto de la meteorología adversa, en el Paseo Farola, sin constancia de heridos. Los desprendimientos de ladera y afecciones a la red secundaria de carreteras han sido el resto de las tipologías atendidas durante las últimas horas, especialmente en la provincia de Granada, en municipios como Nívar o Pinos Genil, en las carreteras GR-3200 y GR-3425, respectivamente.

Pese a todo, ha bajado el número de incidentes abiertos a 35, por lo que la cifra de escenarios bajará presumiblemente, tras la reunión del comité de operaciones del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones que se reúne este sábado a las 10,00 horas, en la sede del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112) en la capital hispalense.

A las 03,41 horas los sifones de la presa de Montejaque han parado de verter agua, al hallarse ya por debajo del nivel de desembalse. La normalidad ha sido la tónica dominante en las últimas horas en la situación en presas y cauces, según informan desde la Dirección General de Infraestructuras del Agua, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

El objetivo ahora es la restitución de los niveles máximos normales en las presas, para lo que se analizará caso a caso para optimizar los recursos disponibles y garantizar la seguridad.

VÍAS DE COMUNICACIÓN AFECTADAS

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico ha señalado que, al corte de las 09,00 horas, hay un total de 157 carreteras afectadas en Andalucía por los efectos del temporal, de las que 84 permanecen cerradas al tráfico rodado. Los cortes afectan especialmente a la provincia de Cádiz que cuenta con 29 vías cerradas, Córdoba con 22, Málaga con once, Jaén con diez, les siguen Sevilla con seis, Granada con cuatro, así como Huelva y Almería cada una con una vía sin tráfico abierto.

Debido a la posibilidad de que haya restricciones en la carretera A-395 de entrada y salida de la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) por agrietamiento del asfalto y desprendimientos cerca de Pradollano se ha decretado su cierre para la jornada de este sábado.

El Aeropuerto de Córdoba reabre este sábado al tráfico comercial tras cerrar hace una semana por la crecida del río Guadalquivir.