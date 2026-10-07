Por Andalucía afea a Adelante ir en solitario el 29N: "Le falta ambición histórica para cambiar la vida de la gente"

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Ernesto Alba, en una rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha lamentado que Adelante Andalucía se presente en solitario a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y no bajo la marca de Frente Amplio, que incluye a formaciones como Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar.

"Adelante Andalucía dice nuestro mayor objetivo es querer cambiar la vida de los trabajadores. ¿Es compatible ese objetivo con ellos presentándose solos en Andalucía? Esa es la pregunta. No, pues entonces algo falla. Entonces no hay tanta ambición histórica, estás engañando a la gente", ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

En este sentido, ha señalado que Adelante "ha sido muy claro con su proyecto político" y ha insistido que Frente Amplio "está abierto al que quiera que esté dentro".

"No es su objetivo estar dentro de un espacio amplio que sea capaz de generar fuerza para cambiar la vida de los trabajadores, que es el objetivo tanto Adelante Andalucía como del Frente Amplio. La pregunta a ellos", ha remarcado.

Sobre la coalición, Alba se ha mostrado "confiado" a que finalmente Podemos se integre en Frente Amplio. "No le queda otra salida, porque el sentido común es lo que está trasladando Sé que Podemos escucha mucho, sé también que finalmente le hará caso a esa calle que le está diciendo unidad, y entrará en el frente amplio", ha explicado.

En paralelo, el portavoz adjunto de Por Andalucía ha mostrado su apoyo a la convocatoria de huelga general para este otoño y ha asegurado que la vivienda "se ha convertido en un problema también laboral".

"La huelga general interpela a todos. Interpela al Gobierno haciéndole llevar dos decretos en vía urgencia con las medidas que pedía el sindicato de inquilinos y también interpela a la oposición en no dar o no permitir que la gente viva un poquito mejor con los dos decretos. Creo que para que todo el mundo aprendamos un poquito", ha explicado.