Por Andalucía señala a Moreno como "la mano que mece la cuna" de todas las privatizaciones del PP en Andalucía

Imagen de este martes del encuentro del coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, con el comité de empresa de los operarios de limpieza de colegios del Ayuntamiento de Sevilla. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de Junta, Antonio Maíllo, ha sostenido este martes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "mira para otro lado" en un caso como la privatización de la limpieza de colegios en Sevilla capital aun cuando lo ha situado como "el brazo ejecutor y la mano que mece la cuna de todo lo que se privatiza en Andalucía".

Así ha posicionado a Moreno ya sea en la Junta de Andalucía "con su destrozo de la sanidad pública" o "en los ayuntamientos donde gobierna, como es el Ayuntamiento de Sevilla", en declaraciones a los medios tras una reunión con el Comité de Empresa de los trabajadores de la limpieza de los colegios públicos del Ayuntamiento de Sevilla por el proceso de privatización que ha abierto el equipo de gobierno.

Ha considerado el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta que "el Partido Popular tiene como objetivo estratégico en Sevilla, en Madrid y en donde tengan sus garras en gobiernos autonómicos como el de Andalucía, privatizar hasta el aire" y por ello "consideran al trabajador público enemigo de ellos".

Ha indicado que "las privatizaciones que han hecho no han funcionado" por cuanto ha explicado que "empresas que se acogieron a servicios privatizados han desistido y han dejado de funcionar y han paralizado esas concesiones".

Ha atribuido una hoja de ruta al Partido Popular según la cual "lo primero es desprestigiar y segundo, decir que lo público no funciona", para explicar que el tercer movimiento es "ejecutar privatizaciones que tarde o temprano cesarán".

Tras recordar que en el caso de Sevilla hay "observaciones contundentes" de la Dirección General de la Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla y de la propia Intervención municipal "sobre la falta de garantías" para esa privatización, ha apuntado que "nos encontramos ante un cóctel que le puede estallar en las manos, no ya solo al alcalde, sino a Juan Manuel Moreno Bonilla".

En sus observaciones de lo particular, como sería el caso del Ayuntamiento de Sevilla, a lo general, la perspectiva andaluza de la gestión de los servicios públicos, ha ironizado sobre la influencia que habrá tenido en el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, su viaje a Nueva York, donde ha coincidido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ha apuntado que, en caso de que Sanz "venga enarbolando la bandera de Trump y de todo el desastre que llevan las políticas populistas y de extrema derecha" la reacción debe ser "encontrarse que Sevilla es una ciudad que le tiene que poner las pies en pared" contra la privatización de ese servicio, convencido de que "sería una pieza de dominó en una pretensión estratégica de desmantelar lo que queda de servicio público en el Ayuntamiento de Sevilla".

En un mensaje para las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía ha apuntado como cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía que "seremos un Gobierno, si así lo deciden los andaluces, que va a revertir las privatizaciones de los servicios públicos que se han hecho".

REUNIÓN ESTE MIÉRCOLES CON EL ALCALDE DE SEVILLA

El presidente del Comité de Empresa y secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en el Ayuntamiento de Sevilla, Jorge Menacho, ha asegurado tras ese encuentro con el líder de IU que se trata de "una situación que generó el alcalde de Sevilla con la privatización del servicio de limpieza de los colegios públicos de Sevilla, donde deja a más de 300 familias en la calle".

Ha explicado este representante sindical que "seguimos con las movilizaciones, aunque mañana (este miércoles) nos ha dado reunión el alcalde de Sevilla, pero entendemos que mañana lo que viene es una reunión, no una solución", por lo que ha defendido que "tenemos que seguir con el calendario de movilizaciones".

El representante sindical ha defendido estar "totalmente en contra de la privatización de los servicios, de la destrucción de empleo" que afectaría a "familias que llevan mucho tiempo aquí en el Ayuntamiento y tienen ya una edad bastante avanzada y se quedarían en el paro".

Ha explicado que con la externalización del servicio de limpieza de colegios, que prestaría una empresa en vez de trabajadores públicos, propiciaría acabar con la promoción interna por cuanto el personal de base que acceda a categorías superiores y el Ayuntamiento puede optar por amortizar esas plazas bases una vez que el servicio "no tiene que prestarlo porque se externaliza".

"Entonces son personas que llevan seis, siete años, incluso hasta 10 años trabajando con nosotros que si eliminamos las plazas que son necesarias para poder limpiar los colegios de Sevilla al final este personal se quedar en la calle".