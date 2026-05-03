Por Andalucía sitúa el transporte público como "eje clave para igualdad territorial" y critica "el abandono de pueblos"

Representantes de Por Andalucía en la visita a Villafranca de Córdoba. - POR ANDALUCÍA

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La candidata por Córdoba al Parlamento andaluz de Por Andalucía en las elecciones del 17M Rosa María Rodríguez ha defendido el transporte público como "eje clave para la igualdad territorial", a la vez que ha criticado "el abandono de los municipios pequeños".

En una intervención en Villafranca de Córdoba, Rodríguez ha subrayado "la necesidad de reforzar el transporte público en la provincia, especialmente los autobuses y la red de cercanías", al considerar que es "la columna vertebral para garantizar la igualdad de oportunidades en el territorio".

La candidata ha señalado que "la falta de un sistema de transporte público digno no es sólo un problema de movilidad, es un problema que condiciona la vida diaria, afectando a la posibilidad de quedarse a vivir en los pueblos, hacer gestiones o acceder a la sanidad".

En este sentido, ha puesto como ejemplo lo que ocurre en municipios como Villafranca, donde "el transporte se convierte en una barrera real para acceder a servicios básicos". Ha remarcado que "no tener autobuses suficientes significa depender del coche privado o, directamente, no poder desplazarse, lo que contribuye a la despoblación y a la pérdida de oportunidades para la gente joven", ha avisado.

Por ello, ha defendido "la puesta en marcha de más líneas y de aumentar las frecuencias de los autobuses, así como la creación de una red de transporte público de cercanías que conecte de forma eficaz los municipios entre sí y con los principales núcleos urbanos". A su juicio, "eso pasaría por los ejes Córdoba-Almorchón y Palma del Río-Villa del Río-Puente Genil".

CERCANÍAS, SANIDAD Y EDUCACIÓN

Rodríguez ha recordado que "el Parlamento andaluz aprobó en 2023 reclamar competencias en materia de transporte de Cercanías al Gobierno central", una medida que ha criticado que "todavía no se ha desarrollado por parte del gobierno andaluz".

En este sentido, ha asegurado que Por Andalucía se compromete a "recuperar esas competencias y poner en marcha un sistema de transporte útil, frecuente y accesible". A partir de esta base, la candidata ha reprochado que "el problema del transporte se suma a otras carencias que sufren los municipios pequeños, como las sanitarias".

Ha señalado que "en muchos casos sólo hay Atención Primaria en horario de mañana y que existen dificultades para acceder a Pediatría y a los centros sanitarios de referencia, lo que agrava aún más la situación de quienes viven en el entorno rural".

En materia educativa, ha advertido de "ratios elevadas y problemas de acceso en los centros públicos, lo que está provocando que algunas familias se vean obligadas a escolarizar a sus hijos en otros municipios o en centros concertados, limitando así la libertad de elección".

Rodríguez ha afirmado que "esta realidad responde a un modelo político en el que la Junta de Andalucía está convirtiendo las necesidades básicas en negocio", y ha asegurado que "esto ocurre en Villafranca y en muchos otros municipios pequeños de la provincia".

En el ámbito sanitario, Por Andalucía propone destinar el 20% del presupuesto andaluz a sanidad y la contratación de 8.000 profesionales para garantizar servicios de urgencias en todos los municipios durante todo el día. Asimismo, ha avisado de "la situación de la dependencia, con retrasos de más de 500 días en la resolución de expedientes", y ha anunciado "el compromiso de duplicar las plantillas de valoración para reducir los tiempos de espera y garantizar una atención digna".

LA VIVIENDA

En cuanto a la vivienda, ha planteado "la movilización de viviendas vacías en los municipios, su rehabilitación y su incorporación al parque público de vivienda para facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente en el medio rural".

Entretanto, ha resumido las prioridades de Por Andalucía en "el blindaje de los servicios públicos, el impulso del transporte público y de cercanías, el acceso a la vivienda y la lucha contra la despoblación", advirtiendo de que "sin una actuación urgente muchos municipios pequeños seguirán perdiendo población y oportunidades".

