Bellido (PP) reivindica "la importancia de fortalecer las tradiciones con un gobierno estable en Andalucía"

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa al Parlamento andaluz en las elecciones del 17M, José María Bellido (i), con Antonio Repullo y Verónica Martos. - PP

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa al Parlamento andaluz en las elecciones del 17M, José María Bellido, ha destacado este domingo "el éxito del Mayo Festivo Cordobés, que no ha hecho nada más que comenzar", y ha reivindicado "la importancia de fortalecer las tradiciones con un gobierno estable en Andalucía".

En una nota, el también alcalde de Córdoba ha destacado "este inicio de las fiestas de mayo en la ciudad que está transcurriendo con un notable éxito y una alta participación ciudadana, consolidándose como una de las principales señas de identidad cultural".

En el inicio de la tradicional romería de la Virgen de Linares, que se celebra este domingo en Córdoba y al que han asistido el líder de la candidatura cordobesa, Antonio Repullo, junto a los candidatos José Antonio Nieto y Verónica Martos, Bellido ha resaltado "especialmente el éxito de la celebración de las Cruces, donde se ha vivido un gran fin de semana marcado por la recuperación de la esencia tradicional de esta festividad".

En este sentido, ha señalado que "cada año las cruces son más bonitas y se refuerza la convivencia entre familias y amigos, integrando también a los jóvenes en un ambiente adecuado y alejado del botellón, una práctica que ha quedado erradicada".

Asimismo, ha hecho referencia a la continuidad de estas celebraciones con la Romería de Linares, subrayando "el orgullo que suponen las tradiciones tanto para Córdoba como para el conjunto de Andalucía". Según Bellido, "estos resultados son fruto del trabajo institucional desarrollado por el PP en el Ayuntamiento y en el gobierno andaluz".

El candidato también ha elogiado "el impacto positivo de estas fiestas en el ámbito turístico", apuntando a "los excelentes datos de ocupación hotelera que se están registrando durante estos días y que previsiblemente se confirmarán en las próximas jornadas".

En esta línea, Bellido ha insistido en "la necesidad de seguir avanzando mediante una mayoría de gobierno estable que permita consolidar y potenciar estas tradiciones". Además, ha recordado la reciente visita del presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha comprobado de primera mano "la tradición de las Cruces de Córdoba, el trabajo de las hermandades y otras manifestaciones culturales como las Fiestas Aracelitanas de Lucena en honor a su patrona la Virgen de Araceli".

Igualmente, el popular ha reafirmado "el compromiso del proyecto del PP de Andalucía y de Juanma Moreno con la protección y promoción de las tradiciones", aseverando que "forman parte esencial de nuestra identidad, de nuestra alma y de nuestra forma de ser", y ha subrayado que "para garantizar su continuidad es fundamental contar con gobiernos fuertes tanto en Córdoba como en Andalucía".

