PSOE-A se compromete a recuperar hospitales comarcales "desmantelados por el PP" con "más recursos y más profesionales"

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, en su reunión con la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva. - PSOE DE HUELVA

RIOTINTO (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y candidata al Parlamento andaluz por Huelva, María Márquez, ha precisado este domingo el compromiso del Partido Socialista de recuperar los hospitales comarcales "desmantelados por el PP" con "más recursos y más profesionales sanitarios" tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En declaraciones a medios de comunicación ante el Hospital General de Ríotinto, la vicesecretaria ha ratificado que en el proyecto socialista de María Jesús Montero "no hay nada más importante" que "blindar" la sanidad pública para que la ciudadanía tenga "garantía y seguridad ante la enfermedad" en todos los rincones de la comunidad, según ha precisado la formación en una nota.

"Nos comprometemos a poner a disposición de la sanidad pública 3.000 millones de euros más y a ampliar la plantilla en 18.000 sanitarios, precisamente el número de profesionales que despidió Moreno", ha asegurado Márquez.

En esta línea, la candidatura socialista por Huelva ha pedido el voto para el PSOE-A a "todas las personas progresistas, indecisas y estafadas" por el "voto prestado a Moreno". Al hilo, ha alertado de que "la fragmentación que hay en fuerzas políticas a nuestra izquierda no permite focalizar el voto" y ha insistido en que los onubenses y andaluces que defienden "la igualdad de oportunidades y que hay que cambiar esta situación, tienen que coger la papeleta del PSOE-A".

Igualmente, ha apelado a la "gente indecisa", a progresistas "y de centro" y a personas afectadas por "el voto estafa" a Moreno dejando claro que no hay que elegir al PP "para frenar a Vox". "Con Vox o sin Vox, el PP seguiría haciendo lo mismo, privatizar la sanidad y los servicios públicos y generar una brecha de desigualdad tan grave como la que hay ahora en Andalucía", ha recalcado.

"A Moreno se le va a hacer larga la campaña, lo único que ofrece a los andaluces es una canción", ha concretado Márquez, al tiempo que ha subrayado que en el PSOE-A "tenemos sensaciones muy positivas en la calle, absolutamente contrarias a lo que cuentan las encuestas" y ha criticado que el candidato del PP "no quiere un debate con María Jesús Montero" ni hablar de su programa electoral "que ya hemos visto durante ocho años, que es destrozar los servicios públicos y no generar ninguna oportunidad de progreso ni nuevo derecho para los andaluces".

"Lo que nos viene ofreciendo Moreno es un presidente que posa en el Hola, instagramer, 'influencer' y que está más preocupado de cómo sale en la foto, y ahora lo que ha preparado para esta campaña es una canción", ha reiterado.

