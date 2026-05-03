Sindicatos se manifiestan este lunes durante el primer debate electoral para exigir mejores condiciones del SAE

Imagen del acto central convocado en Málaga con motivo del 1 de mayo. A 1 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT, UITA, Utedef, CGT y CSIF, integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral Propio de Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se concentrarán este lunes, 4 de mayo, a las puertas de RTVE en la Cartuja donde se realizará el primer debate electoral de las elecciones a la Junta de Andalucía el próximo 17 de mayo, para exigir al Gobierno andaluz el desbloqueo de la negociación para mejorar las condiciones laborales del personal laboral del SAE.

Así lo han confirmado las organizaciones sindicales en una nota, donde han detallado que el responsable del SAE de la FSC CCOO de Andalucía, Raúl J. Montilla Domínguez, atenderá a los medios como portavoz de la comisión negociadora sindical. La concentración se desarrollará desde las 19,00 horas hasta las 22,00 horas, durante el desarrollo del debate electoral en el que participarán los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta: Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

En este contexto, cabe recordar que el pasado 24 de septiembre, cientos de trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla se unieron en la jornada de huelga y la manifestación convocada por el comité de empresa del personal laboral del SAE para mostrar su "descontento con la gestión desarrollada por la dirección de la empresa".

Según informaba UGT, "la situación insostenible que vive el personal laboral por el descrédito continuo a su profesionalidad, el bloqueo de la negociación colectiva, la falta de equiparación salarial y de carrera profesional y la discrecionalidad en la aplicación de derechos ha generado un malestar que ha tenido su punto álgido tras el anuncio del despido inminente de un grupo de trabajadores y trabajadoras del SAE que participaron en el proceso de estabilización".

En dicha manifestación, se leyó un manifiesto en el que se solicitaba "no seguir siendo moneda de cambio político" y que los trabajadores no siguieran siendo "víctimas de una política sin escrúpulos y de políticos y funcionarios que se regodean arruinando la vida de las personas y criminalizando a los trabajadores y trabajadoras del SAE".

Además, el manifiesto recriminaba la "nula negociación con la dirección de la empresa, una dirección que incumple sus propios Estatutos, sus contratos de gestión y que bloquea, con mala fe, toda negociación colectiva, ignorando durante años avances que nos permitan acabar con la pérdida continuada de derechos".



