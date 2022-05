'Por Andalucía' subraya su "preocupación" por el "programa" de Vox "más allá" de quién sea su candidata a la Junta

MADRID/SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 19 de junio, Inmaculada Nieto, ha señalado este miércoles que, "más allá" de quién encabece la candidatura de Vox a dichos comicios, lo que "preocupa" a su confluencia es el "programa" de dicho partido y "el daño que podrían hacer" las decisiones que adoptara en virtud del mismo.

Así lo ha advertido Inmaculada Nieto en una atención a medios en Madrid antes de un acto con andaluces emigrados, y a preguntas de los periodistas sobre el recurso que este miércoles ha registrado ante la Junta Electoral de Granada la coalición 'Andaluces Levantaos' contra la candidatura de la diputada Macarena Olona --cabeza de lista de Vox por Granada-- por presunto "fraude de ley" de su empadronamiento en una vivienda del municipio granadino de Salobreña.

La candidata de 'Por Andalucía' ha explicado que ha conocido la noticia de dicho recurso a través de los medios de comunicación, y ahora "la Junta Electoral dirá lo que más convenga, si ese empadronamiento está conforme a ley o no", pero ha subrayado que, "más allá de Macarena Olona, lo que nos preocupa es el programa de Vox" y "el daño que podrían hacer esas decisiones que pudiera tomar a los mandos de una comunidad autónoma".

"Nos preocupan las consecuencias de decisiones que ya ha tomado, que ha ayudado a tomar" Vox, según ha abundado la candidata de 'Por Andalucía', que ha insistido en alertar de "las consecuencias que tendrían" esas medidas "en las personas sencillas, trabajadoras, en la mayoría social", y ha remarcado que eso les parece "absolutamente perturbador" a su coalición, "con independencia de a quién presenten como candidato a la Presidencia de la Junta" los representantes de Vox.

ENCUENTRO CON ANDALUCES EMIGRADOS

Por otro lado, en relación al encuentro con andaluces emigrados que ha mantenido en Madrid y por el que ha convocado a los medios, Inmaculada Nieto ha explicado que en 'Por Andalucía' tenían "muchas ganas" de que este acto fuera uno de los "primeros" de su precampaña, "para que la gente joven perciba que está en el centro del programa de gobierno de 'Por Andalucía'".

Al respecto, ha considerado "tremendamente injusto que se extienda esa idea, completamente infundada, de que la involución viene de la mano de la gente más joven", y ha subrayado que en la coalición andaluza de IU, Más País y Podemos, entre otras formaciones de izquierda, están "muy orgullosas de la gente joven, que ha espoleado a la sociedad en su conjunto para reavivar el feminismo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", y que también se ha situado "en la vanguardia en la lucha contra el cambio climático".

Inmaculada Nieto ha defendido que la actual generación de jóvenes "no puede seguir pagando las consecuencias de la crisis económica", y "en el corazón" del programa de la coalición por la que concurre "tiene que haber propuestas que a la gente joven le dé opciones de estar en Andalucía, de tener un proyecto vital y personal" en esta región, y "no tener que barajar la alternativa de marcharse a otra comunidad o a otro país porque Andalucía no tenga respuesta" para ellos.

En ese sentido, ha comentado que iba a "intercambiar impresiones" en su encuentro con andaluces emigrados sobre "un grueso de propuestas en materia de empleo, vivienda, formación y educación", y ha explicado que desde los partidos que conforman la citada coalición ya han mantenido previamente a este encuentro "contacto estrecho con gente que se ha tenido que marchar".

"Especialmente", según ha abundado, han mantenido contacto "con gente del ámbito sanitario", profesionales que "se han marchado a otras comunidades que le ofrecían mejores contratos", y "también a otros países de la Unión Europea, fundamentalmente porque en lo peor de la pandemia, cuando más les necesitábamos, después de haberles formado, el Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla no fue capaz de ofrecerles contrato estable que les permitieran quedarse a trabajar y a cuidarnos en Andalucía", según ha lamentado antes de subrayar que desde 'Por Andalucía' quieren "revertir esa situación prestando atención a las propuestas que ellos nos hagan para facilitar su vuelta" a la comunidad autónoma.