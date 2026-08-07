Andalucía suma diez asesinatos machistas al confirmar el caso de Benahavís (Málaga) tras confesar el autor en un diario

Medios gráficos toman imágenes en el domicilio donde ha sido encontrada una mujer muerta con signos de violencia. A 21 de julio de 2026 en Benahavís, Málaga (Andalucía, España).- Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de diez asesinatos por violencia machista tras confirmar como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 45 años de origen húngaro que fue asesinada por su expareja el pasado 21 de julio en Benahavís (Málaga), el cual fue descartado en un principio como posible caso de violencia de género por el propio Ministerio.

Con ello, la provincia malagueña registraría su sexta víctima mortal por violencia de género en lo que va de año. Según los datos recopilados por Igualdad, consultados por Europa Press, en comparación con el año anterior, la comunidad ha registrado en lo que va de año cuatro asesinatos machistas más tras confirmarse este último caso ocurrido en el municipio malagueño.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 36 en 2026 y a 1.377 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en X, consultada por esta agencia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha condenado este nuevo caso de violencia de género, así como el crimen de Melinda, y ha traslado su pésame a los familiares y seres queridos. "La violencia machista mata y nos concierne a todos combatirla, aunar esfuerzos, sensibilizar y seguir reforzando los mecanismos de protección para las víctimas. Hagamos frente a esta lacra desde la unidad", ha sostenido Moreno.

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha mostrado sus condolencias por ambos crímenes y ha apelado "a la unidad" de todas las administraciones e instituciones, así como al conjunto de la ciudadanía andaluza, "de hombres y mujeres", reclamando a todos los organismos "coordinación y lealtad".

Asimismo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha advertido del "peligro" que supone para las mujeres quienes "reducen su lucha" contra la violencia de género a lanzar mensajes de condena "mientras blanquean a los negacionistas de ultraderecha, restando importancia a las políticas de lucha contra esta lacra social y a las medidas más que necesarias para salvaguardar la igualdad de derechos y la vida de las mujeres".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena" y su "absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y trasladan "todo" su "apoyo" a familiares y amistades de la víctima.

Por su parte, la secretaría técnica de Igualdad de CSIF Andalucía, Cecilia Cueva, ha insistido en aumentar la inversión en políticas de igualdad, prevención y sensibilización, así como el fortalecimiento de los recursos destinados a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Según datos del departamento, se trataría del décimo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana, con cinco casos; Madrid y Cataluña, con tres respectivamente, y las regiones de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, registran uno cada una.

En cuanto a este último caso machista registrado en Benahavís, los hechos tuvieron lugar el pasado día 21 de julio cuando una vecina de la localidad llamó al 112 informando de que estaba escuchando gritos de su vecina pidiendo auxilio. Tras la llamada, la mujer observó a un hombre saliendo del domicilio, realizando un video con su teléfono móvil.

Al llegar los servicios de emergencia al lugar, se encontró en el interior de la vivienda a una mujer fallecida, de 45 años y de origen húngaro, con una profunda herida en el cuello y semidesnuda. Por ello, se inició una investigación para la identificación del sospechoso y su localización, realizándose un cerco policial para interceptarlo y proceder a su detención.

Tras las gestiones llevadas a cabo se comprobó que el sospechoso había emprendido la huida en un vehículo que dejó abandonado en la localidad malagueña de Marbella. Tras recabar indicios que apuntaban a que podría encontrarse oculto en una zona de monte de la localidad de Istán, se realizó un operativo policial sobre diferentes zonas de bosque siendo localizado el pasado día 31 de julio escondido tumbado junto a un bancal.

Al verse cercado por la Guardia Civil, se produjo un corte en el cuello con un cúter que tenía en la mano, procediendo de inmediato a auxiliarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios. El hombre fue trasladado en estado inconsciente al Centro de Salud de Istán desde donde fue trasladado al Hospital Costa del Sol, determinándose que no corría peligro su vida, siendo dado de alta al día siguiente, momento en el que se procedió a su detención.

El presunto autor y la víctima habían mantenido una realización sentimental desde 2018 hasta 2020, momento en el que había cesado la relación y el se marchó a su país de origen. Tras varios años en el extranjero, decidieron retomar el contacto, siendo actualmente compañeros de piso.

Durante el periodo de su huida, el autor escribió un diario en el que confesaba haber realizado el asesinato y que dejó en la entrada de la vivienda de un amigo que lo encontró y entregó a la Guardia Civil. Al detenido se le acusa de los delitos de asesinato y agresión sexual en el ámbito de la violencia de género

EL CRIMEN DE ANTEQUERA, CASO ANTERIOR

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga), la octava en Mijas (Málaga), la novena en Antequera (Málaga) y esta última en Benahavís.

Así, el pasado miércoles, 7 de enero, Andalucía contabilizó una mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.

El segundo caso ocurrió en la localidad gaditana de Olvera, cuando la víctima de 58 años fue asesinada por su cónyuge de 60 años. El tercer caso corresponde al de una mujer de 33 años en la localidad malacitana de Alhaurín el Grande.

El siguiente, correspondiente a Córdoba, corresponde al asesinato de una mujer a machetazos a las puertas de su casa por su expareja, mientras que el quinto atiende a un asesinato con arma de fuego a una mujer de 51 años en Málaga a manos de su pareja, de 56 años.

El sexto ocurría el pasado 27 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla), cuando una mujer de 44 años fue asesinada por su pareja, de 44 años, mientras que el séptimo caso corresponde al de una mujer de 35 años asesinada con signos de apuñalamiento y ahogamiento en Rincón de la Victoria (Málaga).

Asimismo, el octavo caso tuvo lugar en Mijas (Málaga) el pasado 8 de julio, cuando una mujer de 61 años fue asesinada en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentando heridas por arma blanca. Junto a la víctima se encontraba también el cuerpo de su hija, de 30 años, con los mismos signos de violencia.

Finalmente, el noveno crimen machista de Antequera (Málaga) tuvo lugar el pasado 21 de julio cuando una joven de 29 años fue encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca. La víctima fue presuntamente asesinada por su excónyuge en Málaga el 20 de julio de 2026. La víctima era española y tenía un hijo y una hija menores de edad. Además, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.