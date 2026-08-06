Interior detecta en VioGén 27.885 casos activos de víctimas de violencia de género en Andalucía, el 26,6% de toda España

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo en la presentación del nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA/MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados a 31 de julio en el Sistema VioGén 27.885 casos activos de víctimas de violencia de género en Andalucía, lo que representa el 26,6 por ciento de los 104.666 registrados en el conjunto de España, 1.165 en riesgo alto y 14 en riesgo extremo.

Estos datos sitúan a Andalucía a la cabeza de todas las comunidades autónomas, seguida de Valencia, con 17.111; la Comunidad de Madrid, con 12.591; Canarias, con 6.462; Galicia, con 6.188; Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.776; Castilla y León, con 5.586; Islas Baleares, con 4.306; Extremadura, con 2.967; Aragón, con 2.436, y Asturias, con 2.293.

Según los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press, a 31 de julio de 2026, del total de casos activos en España, había 53.818 con menores a cargo de la víctima. Además, 1.664 de ellos estaban en riesgo, de los cuales 149 en riesgo alto y 3 en riesgo extremo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.335 víctimas menores de 18 años; 25.756 mujeres de 18 a 30 años; 48.357 de 31 a 45; 26.685 de 46 a 64 y 2.533 de 65 y más años.

La estadística también refleja que hay 13.464 casos de "especial relevancia", es decir, aquellos en los que "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".